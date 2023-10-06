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小犬過境雲林…菜農搶收葉菜 果菜市場貨量增買氣旺

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林蔬菜產區不少菜農預期中颱小犬可能帶來風雨，提前2到3天搶收葉菜，西螺果菜市場近日到貨量因此增加。記者陳苡葳／攝影
雲林蔬菜產區不少菜農預期中颱小犬可能帶來風雨，提前2到3天搶收葉菜，西螺果菜市場近日到貨量因此增加。記者陳苡葳／攝影

雲林縣昨天放1天颱風假，蔬菜產區的菜農預期中颱小犬可能帶來風雨，已提前2到3天搶收葉菜，西螺果菜市場到貨量增加，也因颱風來襲、需求增加，買氣暢旺持續到今天，不過平均交易價格波動不大，每公斤約漲2至3元，預期接下來若持續好天氣，價格將逐漸回穩。

雲林縣前2天在小犬警戒範圍內，因應颱風來襲，蔬菜產區的菜農為減少農損，加強採收作業；西螺果菜市場蔬菜供貨量前天約660公噸，這2天每日約增100公噸、約760公噸，消費者也因預期菜價上漲的心理，採購量增，整體交易情況熱絡，各類蔬菜交易行情普呈漲勢，目前均價每公斤約44元左右。

市場近日交易熱絡品項，包括小白菜土白菜、小白菜蚵仔白、莧菜白莧菜、油菜、茴香、青蔥北蔥等，不過也有部分消費者擔心颱風來襲，短期葉菜類買回家不耐放，瓜果根莖類買氣因此提升，西螺果菜市場董事長蔡德福說，包括胡瓜黑瓜、花胡瓜、絲瓜、扁蒲花蒲、扁蒲梨子蒲、菜豆白色等買氣熱絡。

另，大宗蔬菜類如甘藍（改良種），菜農為了減少農損加強採收、供貨量增，在預期漲價心理影響下，銷售也很好。葉菜類雖因搶收後產量稍減，但不致影響整體市場供需，蔡德福預期，若持續好天氣，市場供需將回穩，價格也會趨於平穩。

雲林 菜價 漲價 小犬颱風

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