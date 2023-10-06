台南藍軍控強迫打高端流感疫苗？衛生局：高端不進校園

公費流感疫苗2日開打，今年衛福部疾管署提供包括國光、賽諾菲、東洋和高端4種品牌讓民眾施打，台南市議會國民黨團中舉辦「不打高端，我能有選擇嗎？流感疫苗基層炸鍋，市府說清楚講明白?」記者會，指有里民被迫打高端相當不滿，也有家長擔心學生打到高端。衛生局表示，學校目前都是打國光疫苗，也承諾高端不會進校園。民眾也可選擇不打高端，前一天會告知里長施打的廠牌。

台南市東區里長指出，公費流感疫苗開打後，有里民得知是打高端疫苗馬上炸鍋，里長被罵說「怎麼沒有事先告知廠牌」，現場診所人員也說不清楚，更令人氣憤，政府應該要提前告知，不可以當天開箱當天才知道打什麼廠牌疫苗，里長被罵慘、背黑鍋，政府採買4種公費疫苗卻逼打高端，「人民沒有選擇，這還是民主國家嗎？」

議員也說有民眾到衛生所打公費疫苗，被告知只有高端「要打就打，不然就不要打」，令人傻眼，新冠肺炎疫苗還有選擇，流感公費疫苗既然有4種廠牌，應該讓民眾登記選擇，而不是到衛生所才知道只有高端；另學生在學校施打公費疫苗，有家長擔心打到高端疫苗，議員要求在家長通知單載明施打的品牌。

台南市衛生局副局長林碧芬說明，各縣市公費流感疫苗都委託中央一起採購比較便宜，各縣市比例也都一樣，賽諾菲28%、 國光51%、東洋12 %、高端9%，學校都安排數量最多的國光疫苗，是因學生一次要打幾百支，不會安排高端，是疫苗本來就不多，也可以承諾高端絕不會進到校園。