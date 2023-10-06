聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南藍軍控強迫打高端流感疫苗？衛生局：高端不進校園
公費流感疫苗2日開打，今年衛福部疾管署提供包括國光、賽諾菲、東洋和高端4種品牌讓民眾施打，台南市議會國民黨團中舉辦「不打高端，我能有選擇嗎？流感疫苗基層炸鍋，市府說清楚講明白?」記者會，指有里民被迫打高端相當不滿，也有家長擔心學生打到高端。衛生局表示，學校目前都是打國光疫苗，也承諾高端不會進校園。民眾也可選擇不打高端，前一天會告知里長施打的廠牌。
台南市東區里長指出，公費流感疫苗開打後，有里民得知是打高端疫苗馬上炸鍋，里長被罵說「怎麼沒有事先告知廠牌」，現場診所人員也說不清楚，更令人氣憤，政府應該要提前告知，不可以當天開箱當天才知道打什麼廠牌疫苗，里長被罵慘、背黑鍋，政府採買4種公費疫苗卻逼打高端，「人民沒有選擇，這還是民主國家嗎？」
議員也說有民眾到衛生所打公費疫苗，被告知只有高端「要打就打，不然就不要打」，令人傻眼，新冠肺炎疫苗還有選擇，流感公費疫苗既然有4種廠牌，應該讓民眾登記選擇，而不是到衛生所才知道只有高端；另學生在學校施打公費疫苗，有家長擔心打到高端疫苗，議員要求在家長通知單載明施打的品牌。
台南市衛生局副局長林碧芬說明，各縣市公費流感疫苗都委託中央一起採購比較便宜，各縣市比例也都一樣，賽諾菲28%、 國光51%、東洋12 %、高端9%，學校都安排數量最多的國光疫苗，是因學生一次要打幾百支，不會安排高端，是疫苗本來就不多，也可以承諾高端絕不會進到校園。
林碧芬指出，目前作法是每天4種疫苗都有，由診所領回去提供民眾施打，民眾也可以選擇，又不是共產國家，今天去到現場發現揭示的是不喜歡的牌子，當然可以不要打；也承諾前一天告知里長要施打的疫苗廠牌，以免民眾詢問時里長不知情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言