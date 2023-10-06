快訊

明揚大火釀死傷…遭批「外行領導內行」 屏縣消防局長許美雪請辭獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南藍軍控強迫打高端流感疫苗？衛生局：高端不進校園

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會國民黨團今天召開記者會，指流感疫苗開打但民眾事先不知道廠牌，有人打到高端疫苗炸鍋。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開記者會，指流感疫苗開打但民眾事先不知道廠牌，有人打到高端疫苗炸鍋。記者吳淑玲／攝影

公費流感疫苗2日開打，今年衛福部疾管署提供包括國光、賽諾菲、東洋和高端4種品牌讓民眾施打，台南市議會國民黨團中舉辦「不打高端，我能有選擇嗎？流感疫苗基層炸鍋，市府說清楚講明白?」記者會，指有里民被迫打高端相當不滿，也有家長擔心學生打到高端。衛生局表示，學校目前都是打國光疫苗，也承諾高端不會進校園。民眾也可選擇不打高端，前一天會告知里長施打的廠牌。

台南市東區里長指出，公費流感疫苗開打後，有里民得知是打高端疫苗馬上炸鍋，里長被罵說「怎麼沒有事先告知廠牌」，現場診所人員也說不清楚，更令人氣憤，政府應該要提前告知，不可以當天開箱當天才知道打什麼廠牌疫苗，里長被罵慘、背黑鍋，政府採買4種公費疫苗卻逼打高端，「人民沒有選擇，這還是民主國家嗎？」

議員也說有民眾到衛生所打公費疫苗，被告知只有高端「要打就打，不然就不要打」，令人傻眼，新冠肺炎疫苗還有選擇，流感公費疫苗既然有4種廠牌，應該讓民眾登記選擇，而不是到衛生所才知道只有高端；另學生在學校施打公費疫苗，有家長擔心打到高端疫苗，議員要求在家長通知單載明施打的品牌。

台南市衛生局副局長林碧芬說明，各縣市公費流感疫苗都委託中央一起採購比較便宜，各縣市比例也都一樣，賽諾菲28%、 國光51%、東洋12 %、高端9%，學校都安排數量最多的國光疫苗，是因學生一次要打幾百支，不會安排高端，是疫苗本來就不多，也可以承諾高端絕不會進到校園。

林碧芬指出，目前作法是每天4種疫苗都有，由診所領回去提供民眾施打，民眾也可以選擇，又不是共產國家，今天去到現場發現揭示的是不喜歡的牌子，當然可以不要打；也承諾前一天告知里長要施打的疫苗廠牌，以免民眾詢問時里長不知情。

台南市議會國民黨團今天召開記者會，指流感疫苗開打但民眾事先不知道，有人打到高端疫苗炸鍋。記者吳淑玲／攝影
台南市議會國民黨團今天召開記者會，指流感疫苗開打但民眾事先不知道，有人打到高端疫苗炸鍋。記者吳淑玲／攝影
衛生局副局長林碧芬承諾高端疫苗不會進校園。記者吳淑玲／攝影
衛生局副局長林碧芬承諾高端疫苗不會進校園。記者吳淑玲／攝影

流感疫苗 高端疫苗

延伸閱讀

宜蘭縣提早3天公布校園公費疫苗品牌 暫無增購計畫

台北市增購非高端疫苗 薛瑞元：不反對但恐浪費公帑

有人拒打高端流感疫苗 嘉市醫療院所及接種站公開揭示廠牌

家長憂小孩流感疫苗打高端 北市教育局：接種前一日公布廠牌

相關新聞

台南藍軍控強迫打高端流感疫苗？衛生局：高端不進校園

公費流感疫苗2日開打，今年衛福部疾管署提供包括國光、賽諾菲、東洋和高端4種品牌讓民眾施打，台南市議會國民黨團中舉辦「不打...

迎「粉紅超跑」來嘉市駐駕贊境 佛寺、駕訓班供香燈腳過夜

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，上午7點接 駕，晚間7點30分駐駕大福興宮月...

國慶晚會發小國旗遭拒？ 南市民政局：開放入口處發放不限民眾或貴賓

今年國慶晚會8日將於台南空軍基地舉行，台南市議會國民黨團日前砲轟是在替賴清德造勢，現又傳出市議員蔡育輝、李中岑、王家貞等...

嘉義縣沿海停電不停課 學生搬桌椅戶外教學

小犬暴風圈雖已遠離，但因西南氣流「有風無雨」導致鹽塵害飛揚更加惡化，引起電力設備開關故障，多處電桿上礙子被髒汙附著，一送...

小犬過境雲林…菜農搶收葉菜 果菜市場貨量增買氣旺

雲林縣昨天放1天颱風假，蔬菜產區的菜農預期中颱小犬可能帶來風雨，已提前2到3天搶收葉菜，西螺果菜市場到貨量增加，也因颱風...

國慶晚會10月8日在台南 交通疏導懶人包

國慶連假即將到來，台南市警局為因應返鄉、出遊車潮，以及「2023國慶晚會在台南」活動，規畫相關交通疏導勤務，相關資訊如下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。