國慶晚會10月8日在台南 交通疏導懶人包

國慶連假即將到來，台南市警局為因應返鄉、出遊車潮，以及「2023國慶晚會在台南」活動，規畫相關交通疏導勤務，相關資訊如下：

國慶晚會訂於10月8日（周日）下午5時30分至晚間9時，在空軍台南基地舉辦，預估參與人數達1萬人，當天下午3時至6時將全面管制大同路3段490巷，設置「台1線與大同路3段358巷」、「台1線與大同路3段490巷」及「機場路與大同路3段490巷」等3處交通管制點。

除大客車、持證車輛、居民、公務或緊急救護車輛可進入外，禁止其他轎、機車進入，提醒事先報名的民眾，請至奇美博物館P4停車場搭乘接駁車進場。

此外，安平遊憩碼頭即日起至本月29日舉辦「ONE PIECE 海潮慶典」的活動，呼籲民眾可多加利用大眾運輸工具前往，高鐵台南站、台南火車站、客運轉運站都有公車可抵達會場周邊。

至於自行開車前來的朋友，請預先作好停車規畫，建議可將車輛停放於活動會場附近的安億停車場或港濱公園停車場再步行前往，可避開安平路及運河路等車多路段，詳細的乘車及停車資訊，可至「台南旅遊網」網站查詢。