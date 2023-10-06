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迎「粉紅超跑」來嘉市駐駕贊境 佛寺、駕訓班供香燈腳過夜

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，上午7點接駕，晚間7點30分駐駕大福興宮月老祖廟，儀式達到最高潮，廟方做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。

大福興宮說，白沙屯拱天宮媽祖明天上午7點，抵達公明路與啟明路交叉口、大福興宮月老祖廟紅壇，市長黃敏惠、主委曾東本率委員和地方仕紳接駕，歡迎拱天宮媽祖廟主委洪文華及委員，蒞臨諸羅城。到目前為止，未接獲4位總統參選人到場消息。

明天上午9點起，在市府大門口發放祈福安撫奶嘴（持民國110年至112年孕婦健康手冊，每人領取1個，發完為止。），恭迎拱天宮媽祖贊境嘉市各大街道，全市各大廟宇幾乎都參與這場難得的盛會。

白沙屯拱天宮媽祖善男信女徒步贊香，從公明路與啟明路口出發，左轉進入維新路；中午在市府駐駕，休息片刻繼續贊境，沿路有各大廟宇、虔誠民眾佈施設攤，提供點心、涼水等，下午走到盧義路左轉抵達大福興宮月老祖廟，由曾東本主委率委員迎接拱天宮媽祖駐駕大福興宮。

後天周日上午7點，拱天宮媽祖從大福興宮月老祖廟出發，左轉盧義路，直到中午到興達路，預定下午3點20分在興達路與遠東街口，大福興宮紅壇辭駕，恭送拱天宮媽祖轉往嘉義縣。

雲林縣至善協會特別製作平安賜福帆布提袋，要與香燈腳結緣，共有三處：第1處：明天在嘉市府，至善協會布袋戲棚前，中午媽祖停駕後開始發送，數量1000個。第2處：明天在大福興宮牌樓對面，至善晚餐供餐站，下午5點後發送數量1000個。第3處：後天8日嘉市住商不動產嘉義旺來店（西區垂楊路750號），上午10點發送數量000個。

苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」，明天史上頭一次來嘉義市大福興宮駐駕、贊境，大福興宮做好準備，周邊普照寺、麗園駕訓班、精忠國小、蘭潭國中，提供香燈腳休息過夜。記者魯永明／攝影

媽祖 白沙屯 月老

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