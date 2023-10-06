學生到校才宣布停課家長急接回 雲林仍６千戶停電
小犬颱風遠離，雲林縣仍飽受颱風造成的鹽塵危害，導致電力設備多處故障，截至今天上午8時仍有約6千家戶停電，其中麥寮高中昨天校舍仍有電力，今天早上突然停電，縣府緊急公告該校今天停課，目前台電人員持續搶修，雲林縣消防局也出動水車協助清洗礙子，希望盡快全面復電。
雲林縣豐安國小、橋頭國小因校園停電，今天停止上課，縣政府今天上午再緊急公告麥寮高中停課，不少家長已經將孩子送到學校，又要跑一趟接回，在網路社團留言怒罵。
教育處表示，昨天聯繫各校時，麥寮高中並未受颱風影響停電，所以並未列入停課範圍，今天學校職員到校才發現突然停電，學校鐵門都打不開，因此緊急宣布停課，針對有民眾反映有學校停電仍未停課，係因校方認為可以處理，縣府尊重校方決定。
縣長張麗善表示，雲林縣受到颱風影響，鹽塵傷害很大，很多的這些電線就算修復了，但是要復電的時候，因為鹽塵危害復電失敗，台電人員徹夜未休，那派出兩百多位工作同仁，持續搶修復電當中，目前仍有約6千戶停電。
颱風停電區域遍布雲林麥寮、台西、四湖、口湖、水林等沿海地區及崙背、二崙、土庫、北港、元長、褒忠等鄉鎮，張麗善表示，整個復電工作繼續在努力當中，希望中午之前能夠完成所有的復電，雲林縣消防局針對所有鹽塵害的部分也支援水車進行噴水清洗。
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