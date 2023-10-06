小犬沿海鹽塵害 嘉縣大停電復電慢惹民怨 搶修進度曝

小犬颱風侵襲，嘉義縣沿海有風無雨，鹽塵害造成大停電，到昨晚10點多還有8千多戶停電，上午颱風遠離，台電嘉義區營業處總動員搶修，嘉義區營業處說，這次西部彰雲嘉沿海都受鹽塵害，台電目前採電桿逐桿清洗受鹽塵害「礙子」，分區供電做法，花費時間較長，全部復電要到晚間。

停電戶抱怨電桿發生火化，疑電箱爆裂供電系統出問題，嘉義區營業處說，因為受鹽塵害「礙子」，不是全部採用防鹽害化工材質「高分子」礙子，搶修汰換採用「高分子礙子」，目前區處總動員搶修，還請求高雄、台南等地支援，

「礙子」是用來作高壓電塔絕緣之用，因為電塔為導電體，電力在輸送過程中若未使用「礙子」絕緣，電能便會透過電塔傳導到地面，引起觸電危險，因此超高壓電塔都會裝置礙子來絕緣；另方面，「礙子」也可以降低電力傳送時產生的音頻，減少噪音干擾。