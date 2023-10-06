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安平送水南科路裂還傳「驚天水柱」水利局：全線尚無異常

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
安平再生水輸水管線巡檢作業。圖／水利局提供
安平再生水輸水管線巡檢作業。圖／水利局提供

台南安平再生水廠輸水管線日前在台南運河景觀步道因接管脫落爆管，出現驚天水柱，議員也要求全線24公里巡檢；另安平再生水廠前的國平路和華平路人行道水溝邊，出現深100公分的裂縫，掏空下方水溝，也疑埋設通往南科的再生水管所導致；水利局表示經全線檢測尚無異常情事發生，也要求統包廠商欣達公司加強輸水管線巡檢維護，確保人車通行安全。

水利局表示，安平再生水管線總長度約24公里長的輸水管線，經過安平區、中西區、北區、安南區、新市區等5個行政區，今年4月起每天穩定供水給南科園區廠商使用，該輸水管線設計施工經專業技師設計、專家學者審查、監造及專案管理單位層層把關，以確保管線施工輸送品質，目前用水端對水質相當滿意。

水利局說，目前為工程運轉期間，再生水管線仍需進行相關壓力測試，以利預作未來水量提升到6萬CMD的供水穩定度。

另安平再生水廠前的國平路埋設通往南科的輸送水管，人行道水溝邊出現裂縫；水利局說，10月2日會同議員、管委會及里長於現場勘查發現，縫隙較大處與再生水推進坑設置點尚有一段距離，與再生水施工應無直接關係,；為協助消除居民疑慮，水利局已責成欣達公司於10月4日完成周邊再生水管段透地雷達檢查，目前無發現相關淘空情事

安平再生水輸水管線即時壓力監控。圖／水利局提供
安平再生水輸水管線即時壓力監控。圖／水利局提供

水利局 人行道 南科

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