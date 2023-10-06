安平送水南科路裂還傳「驚天水柱」水利局：全線尚無異常

台南安平再生水廠輸水管線日前在台南運河景觀步道因接管脫落爆管，出現驚天水柱，議員也要求全線24公里巡檢；另安平再生水廠前的國平路和華平路人行道水溝邊，出現深100公分的裂縫，掏空下方水溝，也疑埋設通往南科的再生水管所導致；水利局表示經全線檢測尚無異常情事發生，也要求統包廠商欣達公司加強輸水管線巡檢維護，確保人車通行安全。

水利局表示，安平再生水管線總長度約24公里長的輸水管線，經過安平區、中西區、北區、安南區、新市區等5個行政區，今年4月起每天穩定供水給南科園區廠商使用，該輸水管線設計施工經專業技師設計、專家學者審查、監造及專案管理單位層層把關，以確保管線施工輸送品質，目前用水端對水質相當滿意。

水利局說，目前為工程運轉期間，再生水管線仍需進行相關壓力測試，以利預作未來水量提升到6萬CMD的供水穩定度。