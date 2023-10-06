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台南安平「天坑」 預伴混凝土車掉坑 求償300多萬國賠

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南安平區府平路今年6月間發生預拌混凝土車陷落「天坑」，市府面臨求償300多萬元國賠。圖／取自市議員林依婷臉書
台南安平區府平路今年6月間發生預拌混凝土車陷落「天坑」，市府面臨求償300多萬元國賠。圖／取自市議員林依婷臉書

台南安平、南區近來經常出現「天坑」，尤其安平地區半年發生3次，6月府平路天坑造成1輛預拌混凝土車陷入坑洞，面臨求償300多萬元國賠水利局表示，府平路國賠案件，現由市府受理，並邀集委員協調中，相關賠償金額及責任歸屬尚需釐清認定；另針對老舊箱涵改善今年編列6000萬元，已陸續施工中。

議員林依婷表示，安平地區近半年發生3起「天坑」，包括9月22日育平、府平路口，路面塌陷寬約1公尺、深1.5公尺的坑洞，幸無車輛及人員經過；8月2日建平七街道路下陷出現天坑，一輛行經該處的汽車栽進坑洞，車頭受損、保險桿斷落，國賠6萬元；6月20日府平路路面突然下陷出現一個大坑洞，一輛經過的預拌混凝土車左側車輪陷入坑洞導致車斗側翻，業者求償300多萬元。

林依婷質疑，安平五期重劃區排水箱涵因施作近3、40年，年代久遠，加上位於海水感潮段，受海水鹽分及潮汐日夜沖刷腐蝕，要求全面進行老舊箱涵縱走檢查，提前發現混凝土有劣化、鋼筋裸露鏽蝕等，避免再發生天坑；另南區喜樹近年來也不時就出現「天坑」，還發生馬路塌陷大卡車卡在天坑的意外，若哪裡坍陷才補哪裡，市民行車安全誰來保障？

水利局表示，雨水下水道縱走普查作業，針對不同危害程度予以分級並列管辦理修繕作業，從2017年至2022年已投入1.6 億元，修復3.4 公里。；為加速整體改善期程，今年起專案編列市預算2.6 億元進行「台南市老舊箱涵修繕改建計畫」，預算採分年編列逐年修繕方，今年編列6000萬元，已陸續施工中。

天坑 國賠 林依婷 水利局 重劃區

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