斗六大學路二段紅燈百秒、綠燈5秒 用路人抱怨

雲林斗六市大學路二段因社口公墓遷移開發，又鄰近大學、夜市成為新興商圈，消費人潮愈來愈多，但民眾上月起發現大學路要通過中正路口的紅燈竟達百秒，綠燈只有5秒，車輛要搶時間通過，假日人潮多甚至出現闖紅燈，令人抱怨不斷。警局回應，已派員檢修調整。

大學路二段有許多連鎖餐飲店、服飾店進駐，無論平日或假日，都有不少汽機車行經。江姓市民說，每天上下班必經此路，有駕駛為不想等那麼久的紅燈，爭搶通過的情況每天都在上演，險象環生。

另名常到附近咖啡店消費的張姓男子說，百秒紅燈的確讓人等到「懷疑人生」，綠燈則是短到疑問「這是在開玩笑嗎」，車一多加上有行人要過馬路、遇到駕駛放空等狀況時，至少須等上2至3次紅燈才過得了路口。鄭姓機車騎士說，要在艷陽、無遮蔽物下等1分多鐘，「簡直是酷刑」。

雲縣警察局交通隊回應，大學路二段路口原本人煙稀少，綠燈原始設定確實為5秒，因應形成社口商圈，年初調整秒數為15秒，民眾遇上的情況疑因電路系統設定失靈，獲報後已派員檢修並更新至正確秒數，提醒用路人通過該路口時應減速、注意前後來車勿搶快。