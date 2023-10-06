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苗栗白沙屯媽贊境嘉市 訂房爆滿

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮日前舉行160周年廟慶，媽祖後天周末史上第一次到嘉義市贊境，當晚駐駕大福興宮月老祖廟。圖／嘉市府提供
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮日前舉行160周年廟慶，媽祖後天周末史上第一次到嘉義市贊境，當晚駐駕大福興宮月老祖廟。圖／嘉市府提供

苗栗白沙屯拱天宮明天及後天史上首次到嘉義市贊境，「粉紅超跑」魅力大又逢國慶連假，市區飯店訂房幾乎客滿，大福興宮廟方接洽學校、寺廟等準備千餘名香客住宿床位。警方昨公布疏導措施，遶境隊伍的路線沿途，包括公明路、中山路等實施彈性交管，禁止2輪以上車輛進入。

拱天宮主委洪文華日前指出，去年受到嘉市長黃敏惠邀請，白沙屯三媽預計7日早上6點到嘉市大福興宮，當晚駐駕大福興宮，8日駐駕新港奉天宮，9日前往雲林五條港安西府。

嘉市警局表示，7日清晨5點至上午8點公明路的新生路至啟明路段，中午12點至下午2點中山路的吳鳳北路至忠孝路段，都是雙向禁止2輪以上車輛進入；8日上午7點至9點盧義路的林森東路至文雅街段，上午11點至下午4點興達路東向的遠東街至保安二路段，也禁止2輪以上車輛。

警方表示，遶境期間彈性交管，呼籲避免開車進入市區，市府7日提供免費接駁專車，下午4點到晚間10點由嘉義火車站至大福興宮。

大福興宮總幹事蔡坤章說，安排附近精忠國小、麗園駕訓班、蘭潭國中、林森國小、普照寺提供休息處，粉紅超跑駐駕大福興宮時，比照進駐北港朝天宮神轎在眾人喊「進哦！」後進駐。

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