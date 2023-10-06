台南天坑頻傳 專案修繕老舊箱涵

台南安平、南區近來經常出現「天坑」，尤其安平地區半年發生3次，6月府平路天坑造成1輛預拌混凝土車陷入坑洞，向市府請求國賠。多名議員認為，安平五期重劃區開發逾40年，箱涵老舊又是魚塭填土地基較易鬆動，要全面進行老舊箱涵縱走巡檢；市府表示，巡檢完成9成多，今年編列6千萬元改善中。

市議員林依婷說，安平地區近半年發生3起天坑，包括9月22日育平、府平路口，路面塌陷寬約1公尺、深1.5公尺的坑洞，幸無人車經過；8月2日建平七街出現天坑，1輛汽車栽進坑洞，車頭受損、保險桿斷落，國賠6萬元；6月20日府平路預拌混凝土車左側車輪陷入坑洞，導致車斗側翻，後來經吊車吊起來，業者求償300多萬元，市府受理中。

「天坑難道沒前兆嗎？」林依婷質疑，安平五期重劃區排水箱涵年代久遠，加上位於海水感潮段，受海水鹽分及潮汐日夜沖刷腐蝕，應全面縱走檢查；議員蔡淑惠指出，南區近年來也不時出現天坑，同樣發生馬路塌陷，大卡車卡入的意外，箱涵老舊問題要及時補救，不要等出現天坑。

水利局表示，雨水下水道縱走普查作業，針對不同危害程度分級並列管辦理修繕，2017年至2022年投入1.6 億元、修復3.4公里，為加速整體改善期程，今年起專案編列市預算2.6億元做「台南市老舊箱涵修繕改建計畫」，分年編列逐年修繕，今年編6000萬元。

蔡淑惠另指出，安平再生水廠前的國平路人行道邊出現深100公分的裂縫，疑埋設通往南科的再生水管所導致。水利局表示，勘查認定與埋設施工應無直接關係，但為協助消除居民疑慮，責成廠商完成周邊再生水管段透地雷達檢查，未發現淘空，也須加強輸水管線巡檢維護，確保人車通行安全。