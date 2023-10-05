台南登革熱1萬2741例…化學防治引疑慮 專家：請放心

台南市本土登革熱病例今天新增228例，累積1萬2741例，因有民眾對化學防治有疑慮，台大昆蟲系名譽教授徐爾出面釋疑，他說，目前還沒有登革熱的疫苗或治療藥劑，防治登革熱唯一的方法就是消滅成蚊，而室內化學防治以安全第一為優先考量，請民眾放心。

今日228例分布狀況為東區47例，南區39例，永康區及北區各35例，中西區28例，安南區14例，仁德區7例，關廟區6例，安平區5例，歸仁區4例，新化區及佳里區各2例，安定區、西港區、將軍區及新營區各1例。

針對民眾經常反映化學防治相關問題，衛福部疾病管制署邀請台大昆蟲系名譽教授徐爾烈解答疑慮，徐爾烈表示，因為目前還沒有針對登革熱的疫苗或治療藥劑，因此，防治登革熱唯一的方法就是消滅成蚊。尤其是在有疫情流行的地方，表示環境中的成蚊可能帶有登革熱病毒，而這些成蚊是終身帶病毒且可以活1個月至1個半月，這段期間如果不趕快消滅，就可能叮1個傳1個，不斷將登革熱病毒傳播出去，因此，消滅病媒蚊使用殺蟲劑是必要的選擇。

徐爾烈請大家放心，目前化學防治使用的藥劑都是經由環境部核准的環境衛生用藥，操作人員須經過訓練，噴藥過程在民眾安全為前提下進行，室內使用的防治藥劑以合成除蟲菊精為主，因這類藥劑對於哺乳類的毒性比較低，人體一般可以正常代謝，但對蚊蟲的有效性最高；戶外施用的有機磷殺蟲劑-亞培松為殺幼蟲劑，屬低毒性藥劑。

他表示，室內執行化學防治時一定要淨空，人或寵物不可待在室內，水生動物應加蓋或移出戶外，化學防治後戶內密閉1小時，再戴口罩進入打開門窗、風扇等使空氣對流，待通風完全後再進入屋內活動，這時殘留的藥劑量已經很少了，可再使用抹布或地板清潔劑擦拭較常接觸或使用的物品等，盡量減少接觸，按照如此方式發生意外的情況很低，但因有的人體質特別敏感，如有任何不適請盡速就醫。徐爾烈強調，室內化學防治以安全第一為優先考量，請民眾放心。