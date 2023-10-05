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風害農損表面看不見？雲林縣府邀中央重新檢視災害認定

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林地區傳出不少發育期的農作遭強風侵襲，造成受粉率降低影響產量，但從表面看不出來，雲林縣長張麗善今天勘災強調將邀中央研議重新檢視「風害」災損的認定。記者蔡維斌／攝影
雲林地區傳出不少發育期的農作遭強風侵襲，造成受粉率降低影響產量，但從表面看不出來，雲林縣長張麗善今天勘災強調將邀中央研議重新檢視「風害」災損的認定。記者蔡維斌／攝影

小犬帶來兩天強風，雲林地區傳出不少發育期的農作遭強風侵襲，造成受粉率降低，影響產量，因這些延遲性災損從表面看不出來，雲林縣長張麗善今天勘災接獲農民反映，強調將邀請中央農改單位研議，重新檢視「風害」災損的認定。

小犬強風侵襲，雲林縣應變中心統計至今午，全縣有5人被路樹壓傷或掉落電線、樹枝絆倒，送醫已無大礙，全縣有逾1.3萬多戶斷電，台電人員全力搶修中，雲林縣長張麗善今天上午會同農業處長魏勝德、消防局長林文山、縣議員蔡明水、元長鄉農會總幹事李佩怡等人到元長地區勘察農損。

除多處溫室被強風吹損開天窗，也踏勘玉米和花生的受損情況。農民吳瑞坤、陳炳洲等人指出，有的玉米被強風攔腰吹斷，有更多正發育的玉米受損從表面看不出來，但實際上已受災，往往災害認定又排除在外，農民有苦說不出。

農民說，花生、稻子等農作因一夜強風吹襲，出現葉尾枯焦、無法授粉等情況，許多玉米再過幾天將出現發育不全或結果率降低的損失，以1分地平均可產約1500公斤玉米，估計恐將只剩約8、900公斤，損失達3分之1以上。

農民說，「風害」不像大雨浸泡腐爛，即便拍照存證申請災害，表面看去都好好的，根本無從辨識災損，農民只能吃悶虧。農業處長魏勝德也表示，兩天來也接獲農民反映花生也有此現象，經不起乾燥強風侵襲將影響結果率，這類延遲性災害，後續損失恐會更大。

張麗善當場指示農業處把農民災損與憂心反應給農糧署，請農改場專家協助實地勘災，將延遲性災害納入天然災害救助範圍，讓農民能獲得實質救助。同時對溫網室破損，因修復費用高但救助低，縣府也將開啟專案救助，以減輕復建負擔。

雲林地區傳出不少發育期的農作遭強風侵襲，造成受粉率降低影響產量，但從表面看不出來，雲林縣長張麗善今天勘災強調將邀中央研議重新檢視「風害」災損的認定。記者蔡維斌／攝影
雲林地區傳出不少發育期的農作遭強風侵襲，造成受粉率降低影響產量，但從表面看不出來，雲林縣長張麗善今天勘災強調將邀中央研議重新檢視「風害」災損的認定。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天勘災對溫室等設施損害將專案協助復建。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善今天勘災對溫室等設施損害將專案協助復建。記者蔡維斌／攝影

農民 災損 雲林 張麗善 農糧署 農改場

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