影／等到懷疑人生的路口！紅燈百秒「綠燈僅5秒」 斗六民眾怨：浪費生命

雲林縣斗六市大學路二段是新興商圈，連鎖餐飲店進駐，消費人潮越來越多，但路口紅燈秒數多達百秒、綠燈卻只有5秒，造成汽機車得搶時間通過，有人過到一半時燈號綠轉紅，進退不得只能冒著違規風險繼續通行；民眾表示，假日人潮尖峰甚至得等上好幾次紅燈才輪到自己通行，氣憤飆罵「浪費生命」。

大學路二段上連鎖餐飲店、服飾店林立，無論平日或假日，均有不少汽機車行經該道至相關門市消費，然而，最令民眾苦惱的竟是基本交通問題，江姓市民指出，該道是他每天上下班必經之路，紅燈近百秒，綠燈只有短短5秒，汽機車為了不想等那麼久的紅燈，爭搶通過的景象每天都在上演，險象環生。

另1名張姓民眾經常至附近咖啡店消費，他表示，百秒紅燈的確讓人等到「懷疑人生」，綠燈則是短到疑問「這是在開玩笑嗎」；他進一步表示，平日車流順暢事小，假日才真的頭大，車一多加上有行人要過馬路、遇到放空駕駛等狀況時，至少得等上2至3次紅燈才過得了路口。

鄭姓機車騎士也說，夏天經過該路口是難上加難，等很久的紅燈是其次，用路人得在艷陽、無遮蔽物下接受老天爺考驗1分多鐘，直呼「簡直是酷刑」；不少用路人罵聲連連，反諷「用生命在通過這條路」。