南市全力衝綠電 太陽光電板安裝卻藏工安危機、相關職災增

台南市積極投入發展綠能，帶動越來越多太陽能相關工程投入開發，但太陽能光電發電系統建置與維護作業隱藏著工安危機，南市勞工局將於10月20日上午於勞工育樂中心第一會議室舉辦｢綠電高處作業安全宣導會｣，增進事業單位及勞工防災知能，從源頭管理出發做好防災應變，把安全措施優先納入施工作業，採網路報名(報名網址：https://reurl.cc/GKAAdD )。

勞工局長王鑫基表示，截至去年底南市太陽光電裝置申請件數為全國之冠，組裝工程大量展開，多數太陽能板壽命落在25至30年之間，裝設後也須定期維護，可能面臨新一代太陽能板的競爭，會有汰換舊光電板並重新裝設新模組之需求。因此，隨著太陽光電裝置安裝、維護需求遽增，相關職業災害也有逐年升高趨勢。

尤其屋頂型太陽能板的安裝顧慮多，施工人員除要保持施工品質，加上光電板質地脆硬須避免誤踩及碰撞，過程中還可能面臨種種潛在危害，包含墜落、感電、倒塌、崩塌、物體飛落、強風、強震、熱危害、踩踏場所濕滑等，據統計多位罹災者在場地勘查、鋪設浪板、裝設模組等作業時，因墜落而喪失寶貴生命，顯見提升綠能高處作業的安全管理已是迫在眉睫。

台南市職安健康處處長李炫昌提醒，屋頂型發電系統裝設和維護作業潛在危害多，提醒雇主應採取必要的預防設備或措施，包括裝設堅固格柵或安全網等防墜設施、設置適當強度且寬度30公分以上踏板、要求高度2公尺以上作業的勞工確實使用安全帶及配戴安全帽或其他必要防護具、提供安全上下設備及安全通道、現場要有作業主管指揮或監督等。