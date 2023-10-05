快訊

亞運滑輪／中華隊第14金！速度過樁王宥鈞奪金 黃品睿收銅+世界紀錄

李千娜、黃尚禾颱風天宣布結婚！「小犬」當最佳見證人

酸鄭運鵬徵才像詐騙集團！竹市美女發言人徐千晴挨告 判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市全力衝綠電 太陽光電板安裝卻藏工安危機、相關職災增

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
太陽能光電板安裝作業需求增加，相關職災也有逐年升高趨勢。圖／台南市勞工局提供
太陽能光電板安裝作業需求增加，相關職災也有逐年升高趨勢。圖／台南市勞工局提供

台南市積極投入發展綠能，帶動越來越多太陽能相關工程投入開發，但太陽能光電發電系統建置與維護作業隱藏著工安危機，南市勞工局將於10月20日上午於勞工育樂中心第一會議室舉辦｢綠電高處作業安全宣導會｣，增進事業單位及勞工防災知能，從源頭管理出發做好防災應變，把安全措施優先納入施工作業，採網路報名(報名網址：https://reurl.cc/GKAAdD )。

勞工局長王鑫基表示，截至去年底南市太陽光電裝置申請件數為全國之冠，組裝工程大量展開，多數太陽能板壽命落在25至30年之間，裝設後也須定期維護，可能面臨新一代太陽能板的競爭，會有汰換舊光電板並重新裝設新模組之需求。因此，隨著太陽光電裝置安裝、維護需求遽增，相關職業災害也有逐年升高趨勢。

尤其屋頂型太陽能板的安裝顧慮多，施工人員除要保持施工品質，加上光電板質地脆硬須避免誤踩及碰撞，過程中還可能面臨種種潛在危害，包含墜落、感電、倒塌、崩塌、物體飛落、強風、強震、熱危害、踩踏場所濕滑等，據統計多位罹災者在場地勘查、鋪設浪板、裝設模組等作業時，因墜落而喪失寶貴生命，顯見提升綠能高處作業的安全管理已是迫在眉睫。

台南市職安健康處處長李炫昌提醒，屋頂型發電系統裝設和維護作業潛在危害多，提醒雇主應採取必要的預防設備或措施，包括裝設堅固格柵或安全網等防墜設施、設置適當強度且寬度30公分以上踏板、要求高度2公尺以上作業的勞工確實使用安全帶及配戴安全帽或其他必要防護具、提供安全上下設備及安全通道、現場要有作業主管指揮或監督等。

勞工局 台南 光電 工安

延伸閱讀

桃園捷運綠線工安意外 吊車翻覆壓2車現場路段封鎖

回響／社區頂樓設光電板興致缺缺？ 里長曝裝設的大困境

蓋光電板讓違建就地合法？ 高雄官員、專家點出嚴格要求

獨／衝綠電！柯文哲不放行 李四川：開放部分違建設光電版

相關新聞

影／等到懷疑人生的路口！紅燈百秒「綠燈僅5秒」 斗六民眾怨：浪費生命

雲林縣斗六市大學路二段是新興商圈，連鎖餐飲店進駐，消費人潮越來越多，但路口紅燈秒數多達百秒、綠燈卻只有5秒，造成汽機車得...

強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免...

風害農損表面看不見？雲林縣府邀中央重新檢視災害認定

小犬帶來兩天強風，雲林地區傳出不少發育期的農作遭強風侵襲，造成受粉率降低，影響產量，因這些延遲性災損從表面看不出來，雲林...

南市全力衝綠電 太陽光電板安裝卻藏工安危機、相關職災增

台南市積極投入發展綠能，帶動越來越多太陽能相關工程投入開發，但太陽能光電發電系統建置與維護作業隱藏著工安危機，南市勞工局...

台南有風無雨 北市遊客到烏山頭水庫「包場」直呼幸運

「小犬」颱風襲台，台南市從昨夜就刮起強勁風勢，但直到今天午間都沒帶來雨勢，曾文水庫接近滿水位，持續以每秒20立方公尺調節...

電視劇「天道」置入行銷 嘉市搖滾音樂祭這樣宣傳

嘉義市諸羅搖滾音樂祭將在10月8日至9日國慶連假，於嘉義文化創意產業園區舉行；廠商為行銷活動，融入電視八點檔「天道」劇情...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。