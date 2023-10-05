台南有風無雨 北市遊客到烏山頭水庫「包場」直呼幸運

「小犬」颱風襲台，台南市從昨夜就刮起強勁風勢，但直到今天午間都沒帶來雨勢，曾文水庫接近滿水位，持續以每秒20立方公尺調節放水，烏山頭水庫目前也快滿了，不蓄接曾文水庫放流水入庫，而水庫的遊湖船也重新開始前往夢之湖路線，今天雖然放颱風假，但仍有來自北市的旅遊團前來，兩部遊覽車的旅客包場，笑說自己是「VIP」。

台南放起颱風假，昨日深夜到今天凌晨風勢強勁，但卻沒下雨，烏山頭水庫卻來了兩部遊覽車，是來自北市的旅行團，陳姓民眾說這次自強活動到中南部玩3天，卻遇到颱風，本以為玩不成，還好沒有下雨，能到景點走走，剛好台南是最南一站，不然再往高屏恐怕是大風大雨。

烏山頭遊船業者原本打算休息，為了北部來的旅遊團專程開船，業者表示，昨日下午水庫內風浪嚇人，今天反而比較平穩，目前蓄水量穩定，原本停駛的烏山頭到夢之湖路線，9月起也復開，遊客可飽覽湖光水色。

曾文水庫今天有效蓄水量高達5億345萬立方公尺，蓄水率99.3%，接近滿水位230公尺；農水署嘉南管理處管理的台南烏山頭水庫，今天下午的有效蓄水量高達7262萬立方公尺，蓄水率91.6%。