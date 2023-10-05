快訊

日職／為王柏融安排畢業旅行？火腿本季最終戰升一軍

不斷更新／小犬颱風重創！蘭嶼明續放颱風假 6日停班停課一覽

加入民眾黨 民進黨創黨元老鄭寶清親口證實：柯文哲不會吃錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南有風無雨 北市遊客到烏山頭水庫「包場」直呼幸運

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南市放颱風假景點無人，天氣有風無雨，北市民眾到中南部自強活動，到烏山頭水庫搭遊船。記者莊曜聰／攝影
南市放颱風假景點無人，天氣有風無雨，北市民眾到中南部自強活動，到烏山頭水庫搭遊船。記者莊曜聰／攝影

「小犬」颱風襲台，台南市從昨夜就刮起強勁風勢，但直到今天午間都沒帶來雨勢，曾文水庫接近滿水位，持續以每秒20立方公尺調節放水，烏山頭水庫目前也快滿了，不蓄接曾文水庫放流水入庫，而水庫的遊湖船也重新開始前往夢之湖路線，今天雖然放颱風假，但仍有來自北市的旅遊團前來，兩部遊覽車的旅客包場，笑說自己是「VIP」。

台南放起颱風假，昨日深夜到今天凌晨風勢強勁，但卻沒下雨，烏山頭水庫卻來了兩部遊覽車，是來自北市的旅行團，陳姓民眾說這次自強活動到中南部玩3天，卻遇到颱風，本以為玩不成，還好沒有下雨，能到景點走走，剛好台南是最南一站，不然再往高屏恐怕是大風大雨。

烏山頭遊船業者原本打算休息，為了北部來的旅遊團專程開船，業者表示，昨日下午水庫內風浪嚇人，今天反而比較平穩，目前蓄水量穩定，原本停駛的烏山頭到夢之湖路線，9月起也復開，遊客可飽覽湖光水色。

曾文水庫今天有效蓄水量高達5億345萬立方公尺，蓄水率99.3%，接近滿水位230公尺；農水署嘉南管理處管理的台南烏山頭水庫，今天下午的有效蓄水量高達7262萬立方公尺，蓄水率91.6%。

農水署嘉烏山頭管理分處指出，為預留庫容量因應「小犬」颱風帶來的雨量，因此未蓄接曾文水庫放水，並視雨量及颱風動態，再看是否調節性放水到嘉南大圳。

6月時仍缺水，當時烏山頭水庫水位相當低，湖中小島都顯露出來。記者莊曜聰／攝影
6月時仍缺水，當時烏山頭水庫水位相當低，湖中小島都顯露出來。記者莊曜聰／攝影
烏山頭水庫目前蓄水量超過9成，遊船路線也重新開往夢之湖。記者莊曜聰／攝影
烏山頭水庫目前蓄水量超過9成，遊船路線也重新開往夢之湖。記者莊曜聰／攝影
台北市民眾到中南部自強活動，卻遇上小犬颱風，但台南有風無雨，遊客遊興不減，直呼包場好幸運。記者莊曜聰／攝影
台北市民眾到中南部自強活動，卻遇上小犬颱風，但台南有風無雨，遊客遊興不減，直呼包場好幸運。記者莊曜聰／攝影

曾文水庫 颱風假 小犬颱風

延伸閱讀

小犬颱風沒雨吹狂風 嘉縣告別式場金鋼車壓鎮

颱風小犬正通過台灣 豪雨及陸上強風特報持續

小犬颱風路過南台 曾文水庫上游不見雨仍持續放水

曾文水庫滿水湖景再現 攝影達人拍攝枯旱對比畫面

相關新聞

南市登革熱近1萬3千例 颱風來蚊子躲貓貓 抗疫添難度

台南登革熱昨天新增370例，已累積1萬2514例，疫情仍嚴峻。小犬颱風來襲，今天停班停課，化學防治也暫停，由於風勢大，成...

強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免...

台南有風無雨 北市遊客到烏山頭水庫「包場」直呼幸運

「小犬」颱風襲台，台南市從昨夜就刮起強勁風勢，但直到今天午間都沒帶來雨勢，曾文水庫接近滿水位，持續以每秒20立方公尺調節...

電視劇「天道」置入行銷 嘉市搖滾音樂祭這樣宣傳

嘉義市諸羅搖滾音樂祭將在10月8日至9日國慶連假，於嘉義文化創意產業園區舉行；廠商為行銷活動，融入電視八點檔「天道」劇情...

中颱小犬成惡犬！強風如子彈掃過 重創南市北門洋香瓜田

小犬真的是惡犬！中颱小犬強風重創台南沿海北門洋香瓜，北門區錦湖里約40公頃隧道式洋香瓜田，因強風吹毀塑膠棚，造成洋香瓜葉...

小犬颱風強風吹襲嘉縣災情重 喪家告別式場快被拔起

小犬颱風暴風圈籠罩半個台灣，嘉義縣沿海超強陣風最大11級，昨晚陸續傳出風災，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。