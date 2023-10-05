防高莖作物礙河道成禍首 五河分署加速整治

嘉義縣山區上月10日暴雨，造成八掌溪及支流赤蘭溪暴漲溢堤，淹沒快速公路中和交流道造成2死悲劇，行水區高莖植物未清除被指禍首；如今「小犬颱風」來襲為避免憾事重演，水利署第五河川分署加速赤蘭溪整治工作，力求多一分準備、少一分災害。

第五河川分署表示，經濟部日前已核定赤蘭溪治理計畫，分署針對赤蘭溪永欽二號橋上下游須加高段，刻正辦理測量設計，預計今年1 0底前開工，明年汛期前完成堤段加高工作。

今年也已完成八掌溪急要段高莖作物剷除，面積達13.2公頃；另加緊辦理河道疏濬作業，年初至今累積疏浚土方已達10萬立方公尺，以維持河道暢通加速排洪。