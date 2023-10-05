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電視劇「天道」置入行銷 嘉市搖滾音樂祭這樣宣傳
嘉義市諸羅搖滾音樂祭將在10月8日至9日國慶連假，於嘉義文化創意產業園區舉行；廠商為行銷活動，融入電視八點檔「天道」劇情，宣傳活動至全國，有網友給予正面評價，但也有網友認為受眾是年輕人要再更年輕一點。嘉義市政府文化局表示，事後才得知連續劇有這段演出，完全是得標廠商的創意回饋，評價不一，但有達到宣傳效果。
有民眾觀看8點檔電視劇時，有個片段，2名女演員一搭一唱聊起如何讓夫妻放輕鬆促進生育：
甲：「有一件事情，你們千萬不要錯過，說不定你們夫倆，一放輕鬆，自然就會有小孩了，根本就不需要醫生幫忙」
乙：「是什麼這麼厲害？」
重點來了，甲：「今年國慶連假，可以來一趟2023嘉義市諸羅搖滾音樂祭，10月8、9日在嘉義文創園區…」
網友看過不覺莞爾，給市府這個置入性行銷「打100分以上」、「創意滿分，這次宣傳有用心！」「這個廣告至少會有讓人想要把他留下來的衝動」，不過，也有網友認為「目標受眾如果是年青人，手法應該更年青人一點」。
市府文化局表示，這段是在前天晚上播出的，八點檔進續劇配合諸羅搖滾的宣傳台詞片段，市府之前並不知情，是得標廠商的創意回饋，評價不一，但有達到宣傳效果。
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