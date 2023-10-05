小犬颱風沒雨吹狂風 嘉縣告別式場金鋼車壓鎮
「小犬颱風」尚未給嘉義地區帶來雨水，但狂風已吹出不少災情；在嘉義縣海區有戶人家上午辦理告別式，式場竟被強風吹得幾乎連根拔起，葬儀社緊急出動大型貨車來鎮住，貨車有如電影變形金鋼博派金鋼車，金鋼車一擋果然鎮住小犬狂風。
立委蔡易餘臉書PO文，「小犬實在太瘋了，先人的告別式場比賽都搖晃到連根拔起，鄉親緊急出動博派金剛前來壓制小犬狂風！！」
蔡易餘服務處表示，上午蔡易餘出席東石鄉某村民家告別式，發現怎麼大貨車就放在入口處，原來是葬儀社人員為了擋住強風，所以將大貨車停放在告別式場，並且用繩子綁住，即使風再太強，有這輛貨車果然擋住強風，順利完成告別式。
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