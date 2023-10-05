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中颱小犬成惡犬！強風如子彈掃過 重創南市北門洋香瓜田
小犬真的是惡犬！中颱小犬強風重創台南沿海北門洋香瓜，北門區錦湖里約40公頃隧道式洋香瓜田，因強風吹毀塑膠棚，造成洋香瓜葉全數乾枯，損失恐逾500萬元以上。
「簡直就好像被子彈掃過那麼慘！」錦湖里長陳國庸說，北門區錦湖里昨傍晚起至今上午風勢轉大達10級強風，洋香瓜田架設的隧道式塑膠棚遭強風吹損無法保護，棚下栽種的洋香瓜藤蔓強風吹襲後全部枯死無法收成。
本身栽種8分地洋香瓜的陳國庸說，這批洋香瓜是在國曆8月栽種，預計這個月底可收成；原本還準備由市長黃偉哲帶領11月前往新北大遠百百貨展銷，現在都成泡湯。
農業局表示將盡速辦理勘災，爭取列入天然災害救助。
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