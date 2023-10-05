快訊

不斷更新／小犬颱風重創！蘭嶼明續放颱風假 6日停班停課一覽

加入民眾黨 民進黨創黨元老鄭寶清親口證實：柯文哲不會吃錢

超有活力！4大血型誰「不容易變老」他看不出來年紀、O型更有吸引力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中颱小犬成惡犬！強風如子彈掃過 重創南市北門洋香瓜田

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
小犬颱風真的是惡犬！強風如子彈掃過重創南市北門洋香瓜田。記者謝進盛／翻攝
小犬颱風真的是惡犬！強風如子彈掃過重創南市北門洋香瓜田。記者謝進盛／翻攝

小犬真的是惡犬！中颱小犬強風重創台南沿海北門洋香瓜，北門區錦湖里約40公頃隧道式洋香瓜田，因強風吹毀塑膠棚，造成洋香瓜葉全數乾枯，損失恐逾500萬元以上。

「簡直就好像被子彈掃過那麼慘！」錦湖里長陳國庸說，北門區錦湖里昨傍晚起至今上午風勢轉大達10級強風，洋香瓜田架設的隧道式塑膠棚遭強風吹損無法保護，棚下栽種的洋香瓜藤蔓強風吹襲後全部枯死無法收成。

本身栽種8分地洋香瓜的陳國庸說，這批洋香瓜是在國曆8月栽種，預計這個月底可收成；原本還準備由市長黃偉哲帶領11月前往新北大遠百百貨展銷，現在都成泡湯。

農業局表示將盡速辦理勘災，爭取列入天然災害救助。

北門洋香瓜農巡田看到慘況欲哭無淚。記者謝進盛／翻攝
北門洋香瓜農巡田看到慘況欲哭無淚。記者謝進盛／翻攝
結實的洋香瓜即將採收全泡湯。記者謝進盛／翻攝
結實的洋香瓜即將採收全泡湯。記者謝進盛／翻攝
結實的洋香瓜即將採收全泡湯。記者謝進盛／翻攝
結實的洋香瓜即將採收全泡湯。記者謝進盛／翻攝

小犬颱風

延伸閱讀

小犬災情慘！蘭嶼中學教室門窗吹垮 朗島國小也超嚴重

小犬颱風來襲 7路段持續預警性封閉、霧台公路樹倒受阻

颱風小犬正通過台灣 豪雨及陸上強風特報持續

小犬颱風強風吹襲嘉縣災情重 喪家告別式場快被拔起

相關新聞

南市登革熱近1萬3千例 颱風來蚊子躲貓貓 抗疫添難度

台南登革熱昨天新增370例，已累積1萬2514例，疫情仍嚴峻。小犬颱風來襲，今天停班停課，化學防治也暫停，由於風勢大，成...

強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免...

台南有風無雨 北市遊客到烏山頭水庫「包場」直呼幸運

「小犬」颱風襲台，台南市從昨夜就刮起強勁風勢，但直到今天午間都沒帶來雨勢，曾文水庫接近滿水位，持續以每秒20立方公尺調節...

電視劇「天道」置入行銷 嘉市搖滾音樂祭這樣宣傳

嘉義市諸羅搖滾音樂祭將在10月8日至9日國慶連假，於嘉義文化創意產業園區舉行；廠商為行銷活動，融入電視八點檔「天道」劇情...

中颱小犬成惡犬！強風如子彈掃過 重創南市北門洋香瓜田

小犬真的是惡犬！中颱小犬強風重創台南沿海北門洋香瓜，北門區錦湖里約40公頃隧道式洋香瓜田，因強風吹毀塑膠棚，造成洋香瓜葉...

小犬颱風強風吹襲嘉縣災情重 喪家告別式場快被拔起

小犬颱風暴風圈籠罩半個台灣，嘉義縣沿海超強陣風最大11級，昨晚陸續傳出風災，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。