小犬颱風強風吹襲嘉縣災情重 喪家告別式場快被拔起

小犬颱風暴風圈籠罩半個台灣，嘉義縣沿海超強陣風最大11級，昨晚陸續傳出風災，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的告別式場都搖晃到連根拔起，鄉親緊急出動大卡車「博派金剛」，前來壓制小犬狂風！」強風吹斷電線多，修復又斷，風大搶修困難。

台電官網中午顯示，嘉義縣停電戶最多逾2萬戶，目前剩8000多戶未復電，停電由沿海3鄉鎮，擴增到全縣一半9鄉鎮市，嘉義區營業處動員110名工程人員、出動吊臂車等工程車輛50輛，全力修復，接洽鄰近區處支援搶修作業。

風力太大，台電說，沿海部分電線被吹斷，修好又斷，增加搶修難度時間，停電戶最多集中沿海東石、布袋、義竹、六腳鄉等鄉鎮，預計下午陸續恢復供電。台電人員不眠不休漏夜搶修，部分地區出現路樹倒塌壓斷電線、電桿傾斜等狀況，因風勢過大，影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，