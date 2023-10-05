快訊

劉德華追求女神遭拒！事隔33年再度同框「超狂凍齡」模樣曝光

重創政府形象！圍捕安置狒狒變獵殺 監院糾正桃市府、農業部

獨／基泰忠孝大樓125億交易 背後真實買主可能是這家公司

小犬颱風強風吹襲嘉縣災情重 喪家告別式場快被拔起

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
風力太大，嘉縣沿海部分電線被吹斷，修好又斷，增加搶修難度時間，停電戶最多集中沿海東石、布袋、義竹、六腳鄉等鄉鎮，台電工程人員冒強風搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
風力太大，嘉縣沿海部分電線被吹斷，修好又斷，增加搶修難度時間，停電戶最多集中沿海東石、布袋、義竹、六腳鄉等鄉鎮，台電工程人員冒強風搶修。圖／台電嘉義區營業處提供

小犬颱風暴風圈籠罩半個台灣，嘉義縣沿海超強陣風最大11級，昨晚陸續傳出風災，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的告別式場都搖晃到連根拔起，鄉親緊急出動大卡車「博派金剛」，前來壓制小犬狂風！」強風吹斷電線多，修復又斷，風大搶修困難。

台電官網中午顯示，嘉義縣停電戶最多逾2萬戶，目前剩8000多戶未復電，停電由沿海3鄉鎮，擴增到全縣一半9鄉鎮市，嘉義區營業處動員110名工程人員、出動吊臂車等工程車輛50輛，全力修復，接洽鄰近區處支援搶修作業。

風力太大，台電說，沿海部分電線被吹斷，修好又斷，增加搶修難度時間，停電戶最多集中沿海東石、布袋、義竹、六腳鄉等鄉鎮，預計下午陸續恢復供電。台電人員不眠不休漏夜搶修，部分地區出現路樹倒塌壓斷電線、電桿傾斜等狀況，因風勢過大，影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，

包容鼓勵。

風力太大，嘉縣沿海部分電線被吹斷，修好又斷，增加搶修難度時間，停電戶最多集中沿海東石、布袋、義竹、六腳鄉等鄉鎮，台電工程人員冒強風搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
風力太大，嘉縣沿海部分電線被吹斷，修好又斷，增加搶修難度時間，停電戶最多集中沿海東石、布袋、義竹、六腳鄉等鄉鎮，台電工程人員冒強風搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
小犬颱風嘉義縣風災嚴重，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的告別式場都搖晃到連根拔起，鄉親緊急出動大卡車「博派金剛」，前來壓制小犬狂風！ 記者魯永明／翻攝
小犬颱風嘉義縣風災嚴重，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的告別式場都搖晃到連根拔起，鄉親緊急出動大卡車「博派金剛」，前來壓制小犬狂風！ 記者魯永明／翻攝
風力太大，嘉縣沿海部分電線被吹斷，修好又斷，增加搶修難度時間，停電戶最多集中沿海東石、布袋、義竹、六腳鄉等鄉鎮，台電工程人員冒強風搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
風力太大，嘉縣沿海部分電線被吹斷，修好又斷，增加搶修難度時間，停電戶最多集中沿海東石、布袋、義竹、六腳鄉等鄉鎮，台電工程人員冒強風搶修。圖／台電嘉義區營業處提供
小犬颱風嘉義縣風災嚴重，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的告別式場都搖晃到連根拔起，鄉親緊急出動大卡車「博派金剛」，前來壓制小犬狂風！ 記者魯永明／翻攝
小犬颱風嘉義縣風災嚴重，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的告別式場都搖晃到連根拔起，鄉親緊急出動大卡車「博派金剛」，前來壓制小犬狂風！ 記者魯永明／翻攝

停電 嘉義

延伸閱讀

小犬吹毀農作物 花生苗成咖啡色...農民：比被男朋友劈腿還心痛

小犬颱風帶來焚風高溫 國姓測站37.9度創建站高溫紀錄

小犬颱風釀死 台中84歲嬤睡夢中被倒下玻璃門碎片割傷不治

小犬颱風西移 台8線中橫公路部分路段解除管制

相關新聞

強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免...

小犬颱風強風吹襲嘉縣災情重 喪家告別式場快被拔起

小犬颱風暴風圈籠罩半個台灣，嘉義縣沿海超強陣風最大11級，昨晚陸續傳出風災，立委蔡易餘接獲通報，「小犬實在太瘋了，先人的...

斥資4.49億闢道1公里 打通仁義潭經脈促進大嘉義觀光

嘉義縣為結合仁義潭風景周邊遊憩景點及休閒場域，促進觀光遊憩資源整體規畫開發，將在仁義潭與台3線間打造寬10公尺、長1.0...

南市登革熱近1萬3千例 颱風來蚊子躲貓貓 抗疫添難度

台南登革熱昨天新增370例，已累積1萬2514例，疫情仍嚴峻。小犬颱風來襲，今天停班停課，化學防治也暫停，由於風勢大，成...

雲林招牌路樹到處被吹倒 各地馬路充滿危機勿出門

小犬颱風風勢不小，雲林地區各地紛傳路樹和招牌被吹倒吹落的驚險畫面，雲林縣政府防災中心提醒民眾很多馬路招牌掉落，路傾倒充滿...

小犬來襲 台南10級強風上萬戶停電 預防性撤離3區5里

小犬颱風來襲，台南市長黃偉哲今日早上坐鎮災害應變中心主持第二次工作會報。目前小犬颱風對於台南影響以強陣風為主，沿海的北門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。