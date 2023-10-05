斥資4.49億闢道1公里 打通仁義潭經脈促進大嘉義觀光
嘉義縣為結合仁義潭風景周邊遊憩景點及休閒場域，促進觀光遊憩資源整體規畫開發，將在仁義潭與台3線間打造寬10公尺、長1.06公里道路，預算為4億4906萬餘元，已上網招標中。嘉義縣建設處表示，雖然只有1.06公里，但地形落差大，工程艱鉅；這條經脈打通後，未來串連嘉義市蘭潭、嘉義縣仁義潭，也可連結阿里山、故宮南院等景點。
仁義潭風景特定區位於嘉義縣番路鄉，接台3線往東經阿里山公路（台18線）可達阿里山國家風景區；往西經台 82 線東西向快速道路可達故宮南院及高鐵嘉義太保站。其中，仁義潭水庫周邊長達8.9公里的環潭公路，有湖面波光景色，還有嘉義市定古蹟「一品夫人墓」及環境幽美的「玉虛宮」等，與蘭潭風景區最近距離也不到2公里。現有道路連結台3線蜿蜒，新闢道路將可縮短距離，促進觀光。
縣府依據公路總局「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」基本需求及作業原則，提報「仁義潭風景特定區10米計畫道路（環潭公路至台3線）新闢工程」，規劃結合番路鄉在地人文特色，串連仁義潭風景特定區週邊遊憩景點及休閒場域，期能促進番路鄉內觀光遊憩資源整體規劃與開發。
建設處長郭良江表示，計畫道路位於仁義潭風景特定區東側，預計拓寬度10公尺道路，西起嘉127線環潭公路，東至台3線，全長約1060公尺，因地形高低落差大，工程艱鉅，未來開闢完成後，將能建構更完善、更安全舒適地區道路系統。
目前工程已於今年9月28日第一次公開招標，預算為4億4906萬9174元，營建署補助4億3953萬4390元。780日曆天。
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