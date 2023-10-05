南市登革熱近1萬3千例 颱風來蚊子躲貓貓 抗疫添難度

台南登革熱昨天新增370例，已累積1萬2514例，疫情仍嚴峻。小犬颱風來襲，今天停班停課，化學防治也暫停，由於風勢大，成蚊會飛到室內躲藏，登革熱防治中心提醒，室內孳清更重要，特別是廚房、浴室角落、床下、車庫、陰井都是病媒蚊躲藏處，可自行噴殺蟲劑防病媒蚊孳生。

台南市長黃偉哲昨強調，颱風雖來襲，但防災與防疫並重，並指風災後真正挑戰才開始，家家戶戶務必配合市府防疫，落實巡、倒、清、刷。

南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，颱風來襲，雖然大雨會沖掉戶外孳生源，但蚊子為躲雨、躲風，會飛到室內，若有積水容器，就會下卵，因此，務必清除或勤倒水。蚊蟲飛到室內後會躲在角落，特別是廚房、浴室、床下、停車處，地下室、陰井，可透過噴灑殺蟲劑滅蚊；另少用或不用的馬桶，請上蓋，不要讓病媒蚊有可乘之機。颱風後，則要落實戶外積水的清除。

蘇世斌說，登革熱病媒蚊有埃及斑蚊、白線斑蚊，其中埃及斑蚊有70%至80%在室內，白線斑蚊80%在室外，以埃及斑蚊為例，雌蚊1次約下100顆卵，3天卵就會孵化成孑孓，1周後長為成蚊。依研究，蚊蟲最喜歡的溫度是24到35度，若溫度降到24度以下，孵化率就會降低，而12度以下，40度以上就無法孵化，由於天氣變冷還要一段時間，除了噴藥，落實孳清格外重要。

蘇世斌也提醒，室內發現有孑孓，千萬不能倒入馬桶，因為孑孓會順著水到溝渠繼續孳生，必須倒到地上，颱風後更要巡查屋前屋後，包含屋後溝、天溝等，絕不能輕忽。

有校長表示，校園是登革熱防疫的稽查重點，衛生局都會固定來稽查，不過，幾次稽查後，也都能掌握可能孳生病媒蚊的點，對些點及易積水處做好孳清，就不用怕被找到孳生源，遭到罰鍰。不過，每次雨後，孳清都要重新來過，也是相當累的，期待天氣快變冷，紓解疫情。