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雲林招牌路樹到處被吹倒 各地馬路充滿危機勿出門
小犬颱風風勢不小，雲林地區各地紛傳路樹和招牌被吹倒吹落的驚險畫面，雲林縣政府防災中心提醒民眾很多馬路招牌掉落，路傾倒充滿危機，盡量減少出門，路過時務必小心。
北港鎮觀光景點的天空之橋下方，一棵大樹被風吹倒，橫阻於防汛道上，車輛無法通行，當地公館里長許家福馬上通知公所，約半小時將路樹移除，幸無擊中路人，只有路旁停車稍被樹枝刮傷。
位於麥寮仁德路一帶也有招牌掉落，因商店今天沒營業也沒人在，致掉落的招牌，隨著強風在路邊搖晃飛動，因該路人車多，十分危險，位在這家商店對面的舊衣回收箱也被吹倒橫阻於路旁，條道路充滿危機，麥寮公所已派員設法排除，並提醒民眾路過要小心。
此外，口湖鄉也有許多路樹傾倒或屋瓦被吹落，幸未傷到人，口湖鄉公所也已排除礙障，鄉長李龍飛說，目前較嚴重的是停電，連公所應變中心也斷電，且通報一個多小時尚未復電，防災視同作戰，連指揮中心都沒電，將影響救災，公所也設法向縣府求援。
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