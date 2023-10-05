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雲林招牌路樹到處被吹倒 各地馬路充滿危機勿出門

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
各地路邊許多舊衣回收箱被吹倒，很危險。記者蔡維斌／攝影
各地路邊許多舊衣回收箱被吹倒，很危險。記者蔡維斌／攝影

小犬颱風風勢不小，雲林地區各地紛傳路樹和招牌被吹倒吹落的驚險畫面，雲林縣政府防災中心提醒民眾很多馬路招牌掉落，路傾倒充滿危機，盡量減少出門，路過時務必小心。

北港鎮觀光景點的天空之橋下方，一棵大樹被風吹倒，橫阻於防汛道上，車輛無法通行，當地公館里長許家福馬上通知公所，約半小時將路樹移除，幸無擊中路人，只有路旁停車稍被樹枝刮傷。

位於麥寮仁德路一帶也有招牌掉落，因商店今天沒營業也沒人在，致掉落的招牌，隨著強風在路邊搖晃飛動，因該路人車多，十分危險，位在這家商店對面的舊衣回收箱也被吹倒橫阻於路旁，條道路充滿危機，麥寮公所已派員設法排除，並提醒民眾路過要小心。

此外，口湖鄉也有許多路樹傾倒或屋瓦被吹落，幸未傷到人，口湖鄉公所也已排除礙障，鄉長李龍飛說，目前較嚴重的是停電，連公所應變中心也斷電，且通報一個多小時尚未復電，防災視同作戰，連指揮中心都沒電，將影響救災，公所也設法向縣府求援。

北港景點天空之橋下大樹被吹倒，交通受阻，里長快速請人一起清理。記者蔡維斌／攝影
北港景點天空之橋下大樹被吹倒，交通受阻，里長快速請人一起清理。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉仁德路一帶人車多，有招牌掉路十分危險。記者蔡維斌／攝影
麥寮鄉仁德路一帶人車多，有招牌掉路十分危險。記者蔡維斌／攝影

小犬颱風

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