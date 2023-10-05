小犬來襲 台南10級強風上萬戶停電 預防性撤離3區5里

小犬颱風來襲，台南市長黃偉哲今日早上坐鎮災害應變中心主持第二次工作會報。目前小犬颱風對於台南影響以強陣風為主，沿海的北門區出現10級強陣風，預計午後沿海地區會開始有較明顯的降雨，提醒市民朋友避免不必要外出，更不可前往沿海區觀浪活動。

台南市災害應變中心指出，目前接獲災情通報主要為路樹倒塌、招牌遭吹落等，沒有傳出重大災情；已先預防性撤離3區5里共73人（龍崎區1里、東山區3里、南化區1里）。另有1萬9711戶出現短暫停電情況，目前尚有2千多戶尚未復電，預計可以早上10點搶修完成。

另受到小犬颱風帶來強風的影響，市府統計截上午8點20分為止，台南市共發生89件路樹倒塌及49件廣告招牌脫落的案件，工務局已處理完成路樹倒塌73件與廣告招牌39件，後續仍持續全面動員處理中，希望以最快的速度恢復交通順暢及行車安全。