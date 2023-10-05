快訊

亞運射箭／拚到最後3箭 中華隊1分不敵印度「銀恨」

國民黨團揭進口豬肉每公斤補助6元 砸3億穩豬價無效

彈跳逃生闖一片天、失去腿成英雄 那些地獄門前一遊的飛官

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小犬來襲 台南10級強風上萬戶停電 預防性撤離3區5里

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
小犬颱風強陣風造成台南地區樹木被吹倒。圖／台南市政府提供
小犬颱風強陣風造成台南地區樹木被吹倒。圖／台南市政府提供

小犬颱風來襲，台南市長黃偉哲今日早上坐鎮災害應變中心主持第二次工作會報。目前小犬颱風對於台南影響以強陣風為主，沿海的北門區出現10級強陣風，預計午後沿海地區會開始有較明顯的降雨，提醒市民朋友避免不必要外出，更不可前往沿海區觀浪活動。

台南市災害應變中心指出，目前接獲災情通報主要為路樹倒塌、招牌遭吹落等，沒有傳出重大災情；已先預防性撤離3區5里共73人（龍崎區1里、東山區3里、南化區1里）。另有1萬9711戶出現短暫停電情況，目前尚有2千多戶尚未復電，預計可以早上10點搶修完成。

另受到小犬颱風帶來強風的影響，市府統計截上午8點20分為止，台南市共發生89件路樹倒塌及49件廣告招牌脫落的案件，工務局已處理完成路樹倒塌73件與廣告招牌39件，後續仍持續全面動員處理中，希望以最快的速度恢復交通順暢及行車安全。

台電台南處表示，小犬颱風影響台南地區，台電正派員積極搶修受到風勢影響的地區。至上午9時止有3153戶停電中，主要停電區域集中在北門、仁德、麻豆等地區，台電全力搶修，盡速恢復供電。

小犬颱風強陣風造成台南地區招牌吹落。圖／台南市政府提供
小犬颱風強陣風造成台南地區招牌吹落。圖／台南市政府提供
小犬颱風強陣風造成台南地區上萬戶用電受到影響，台電全力搶修中。圖／台電台南區處提供
小犬颱風強陣風造成台南地區上萬戶用電受到影響，台電全力搶修中。圖／台電台南區處提供
小犬颱風強陣風造成台南地區招牌吹落。圖／台南市政府提供
小犬颱風強陣風造成台南地區招牌吹落。圖／台南市政府提供
小犬颱風強陣風造成台南地區樹木被吹倒。圖／台南市政府提供
小犬颱風強陣風造成台南地區樹木被吹倒。圖／台南市政府提供

小犬颱風

延伸閱讀

小犬颱風來勢洶洶 台南一度停電突破3萬戶 台電搶修中

屏東滿州200縣道電線桿倒整排 小犬來襲2.1萬戶停電

影／高雄大樓廣告帆布遭小犬狂吹欲墜 工人冒險攀14樓拆

小犬強風吹 雲林快速道路燈45˚彎腰橫倒路中

相關新聞

強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免...

雲林招牌路樹到處被吹倒 各地馬路充滿危機勿出門

小犬颱風風勢不小，雲林地區各地紛傳路樹和招牌被吹倒吹落的驚險畫面，雲林縣政府防災中心提醒民眾很多馬路招牌掉落，路傾倒充滿...

小犬來襲 台南10級強風上萬戶停電 預防性撤離3區5里

小犬颱風來襲，台南市長黃偉哲今日早上坐鎮災害應變中心主持第二次工作會報。目前小犬颱風對於台南影響以強陣風為主，沿海的北門...

小犬颱風來勢洶洶 台南一度停電突破3萬戶 台電搶修中

中颱小犬來勢洶洶，截至上午10點為止，台南地區共有3萬4668戶停電，台電人員搶修下，目前尚有9797戶停電中，主要停電...

小犬強風吹 雲林快速道路燈45˚彎腰橫倒路中

雲林縣今天上午小犬強風不斷，台78線東西向快速道路台西段一支路燈被強風吹倒，整個基座被連根拔起，路燈呈45˚彎腰，橫倒於...

小犬颱風來襲 台南來雅大樓下「磁磚雨」 市府要罰

小犬颱風來襲，台南市區沒有下雨，但風大，部分路樹、廣告招牌被吹倒及吹落，中西區府前路來雅大樓磁磚及泥塊剝落，有如下「磁磚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。