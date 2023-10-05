小犬強風吹 雲林快速道路燈45˚彎腰橫倒路中

雲林縣今天上午小犬強風不斷，台78線東西向快速道路台西段一支路燈被強風吹倒，整個基座被連根拔起，路燈呈45˚彎腰，橫倒於路中，燈罩搖欲墜，路過車輛岌岌可危，台西分局獲報趕緊出動警車趕往現場，指揮車輛減速通行，並提醒路過車輛要小心。

小犬颱風帶來強風，各地紛傳路樹、招牌倒的小災情，台78線快速道路靠近台西匝道口的一支高聳路燈，不堪強風吹襲，應聲連根拔起傾倒，整座路燈被護欄擋住，呈45˚彎腰，橫倒於路中，相當危險。

每輛路過的車輛都小心閃開，但因車速快加上強力強，很容易造成車輛失控，十分危險，台西分局獲報，趕緊出動警車趕往現場，發現傾倒的路燈整座燈頭因強風不斷，搖搖欲墜，隨時有掉落擊中車輛的可能。