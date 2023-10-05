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小犬強風吹 雲林快速道路燈45˚彎腰橫倒路中

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣78線快速道路一座路燈被強風吹倒，45˚彎腰橫倒路中，往來車輛岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣78線快速道路一座路燈被強風吹倒，45˚彎腰橫倒路中，往來車輛岌岌可危。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣今天上午小犬強風不斷，台78線東西向快速道路台西段一支路燈被強風吹倒，整個基座被連根拔起，路燈呈45˚彎腰，橫倒於路中，燈罩搖欲墜，路過車輛岌岌可危，台西分局獲報趕緊出動警車趕往現場，指揮車輛減速通行，並提醒路過車輛要小心。

小犬颱風帶來強風，各地紛傳路樹、招牌倒的小災情，台78線快速道路靠近台西匝道口的一支高聳路燈，不堪強風吹襲，應聲連根拔起傾倒，整座路燈被護欄擋住，呈45˚彎腰，橫倒於路中，相當危險。

每輛路過的車輛都小心閃開，但因車速快加上強力強，很容易造成車輛失控，十分危險，台西分局獲報，趕緊出動警車趕往現場，發現傾倒的路燈整座燈頭因強風不斷，搖搖欲墜，隨時有掉落擊中車輛的可能。

警方對於前來的大型車輛通通攔下，並疏導緩速從路燈側邊慢駛通過，小型車也從遠處揮動指揮棒要求減速通行。同時也通報快速道路維修單位盡速趕往搶修，目前為止未傳出意外，但警方提醒路過的車輛務必小心減速慢行。

雲林縣78線快速道路一座路燈被強風吹倒，45˚彎腰橫倒路中，往來車輛岌岌可危，警方趕往指揮車輛減速小心通行。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣78線快速道路一座路燈被強風吹倒，45˚彎腰橫倒路中，往來車輛岌岌可危，警方趕往指揮車輛減速小心通行。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣78線快速道路一座路燈被強風吹倒，45˚彎腰橫倒路中，整個路燈基座被連根拔起。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣78線快速道路一座路燈被強風吹倒，45˚彎腰橫倒路中，整個路燈基座被連根拔起。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣78線快速道路一座路燈被強風吹倒，45˚彎腰橫倒路中，往來車輛岌岌可危，警方趕往指揮車輛減速小心通行。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣78線快速道路一座路燈被強風吹倒，45˚彎腰橫倒路中，往來車輛岌岌可危，警方趕往指揮車輛減速小心通行。記者蔡維斌／翻攝

小犬颱風

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