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小犬颱風來襲 台南來雅大樓下「磁磚雨」 市府要罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
小犬颱風來襲，南市風勢強勁，中西區來雅大樓磁磚、泥塊被強風吹落。記者鄭惠仁／攝影
小犬颱風來襲，南市風勢強勁，中西區來雅大樓磁磚、泥塊被強風吹落。記者鄭惠仁／攝影

小犬颱風來襲，台南市區沒有下雨，但風大，部分路樹、廣告招牌被吹倒及吹落，中西區府前路來雅大樓磁磚及泥塊剝落，有如下「磁磚雨」道路圍上警戒繩，禁止路人接近，以防磁磚掉落危及安全。由於該棟大樓曾多次發生發生磁磚掉落，市長黃偉哲要求相關單位研議依法對大樓所有權人開罰。

黃偉哲上午也由中西區區長汪慶龍等人陪同到現場察看，汪慶龍說，來雅大樓管理表示，牆壁磁磚掉落的維修工程已發包，雙十連假過後就會將外圍牆壁包覆，並施工，徹底解決磁磚掉落問題。

中度颱風來勢洶洶，雖然東部、南部、中部多處山區下大雨，但台南昨天到今天都沒下雨，不過，昨天已起風，到了晚上風勢轉強，今天上午 已見強烈陣風，特別是大樓處因切風關係，風勢更強，可見機車被吹倒；而空曠公園處，風勢也強勁，有晨跑民眾被強風吹到跑不動，還放低身體，防止被風吹倒。

市區可見路樹被吹斷樹幹或傾斜，也有招牌被吹落或搖搖欲落，店家趕忙修護，防止招牌掉落發生危險。

小犬颱風來襲，南市風勢強勁，不少機車被吹倒。
小犬颱風來襲，南市風勢強勁，不少機車被吹倒。
小犬颱風來襲，南市風勢強勁，中西區來雅大樓磁磚、泥塊被強風吹落，現場設警戒線。記者鄭惠仁／攝影
小犬颱風來襲，南市風勢強勁，中西區來雅大樓磁磚、泥塊被強風吹落，現場設警戒線。記者鄭惠仁／攝影
小犬颱風來襲，南市風勢強勁，路樹被吹斷。記者鄭惠仁／攝影
小犬颱風來襲，南市風勢強勁，路樹被吹斷。記者鄭惠仁／攝影

小犬颱風 路樹

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