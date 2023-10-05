小犬襲雲林強風颳5人送醫 北港鎮1家鹽酥雞攤鍋油噴濺傷人

雲林縣在小犬颱風警戒區域中，目前包括麥寮、台西、四湖、口湖等鄉鎮2萬2378戶停電，虎尾、褒忠、元長、北港等多處路樹被強風吹倒，造成5人受傷，所幸均無生命危險。

依據中央氣象署天氣預報，雲林縣最大平均風力與陣風為8至9級；昨天入夜後，沿海多個鄉鎮傳出停電事件，其中麥寮公所也是受災戶，戶數逾2.2萬戶，台電公司今天表示，已動員205名人力搶修中，今天大部分應可復電，鼓勵民眾多用網路通報停電災情。

另，昨晚元長縣道145線道路段有電線垂落，1名機車騎士不慎勾到摔車，北港鎮1家鹹酥雞攤被強風一吹，鍋油噴濺造成民眾腳部燒燙傷，褒忠、元長則有路樹倒塌影響用路人，所幸5名傷者送醫救治均無礙。

縣府工務處指出，今天早上9點起崙背鄉豐榮村154線12公里400公尺至13公里400公尺路段實施預防性封閉，建議民眾改道：往東行至豐榮國小右轉接雲11線，或往西行至水尾社區活動中心左轉或右轉接雲15線。