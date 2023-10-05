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小犬颱風風力8級寸步難行 嘉義市圍籬、遮雨棚架整個吹翻

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
小犬颱風嘉義市平均8至9級強風吹襲，造成1件圍籬遮雨棚架整個吹翻受損。圖／嘉市消防局提供
小犬颱風嘉義市平均8至9級強風吹襲，造成1件圍籬遮雨棚架整個吹翻受損。圖／嘉市消防局提供

小犬颱風撲台，嘉義縣市今天都放颱風假，嘉義氣象局觀測，清晨7點，沿海布袋鎮好美里出現最大11級陣風，嘉縣市平均8至9級陣風，嘉義縣沿海大停電，嘉義市部分路樹倒、廣告招牌、圍籬遮雨棚架整個吹翻，針對強風威力等級，氣象站說，7、8級風力舉步維艱，走在路上可能看到東西砸落。

嘉義市區強風吹襲，截至清晨6點，小犬颱風導致路樹倒塌12件，廣告招牌類計4件，圍籬受損計1件。氣象站說，風的強弱程度通常用風力等級表示，可由地面或海面物體被風吹動情形估計。國際通用風力估計以蒲福風級為標準，由英國海軍上將Francis Beaufort1805年首創，原用於海上，後來用於陸上，經屢次修訂成為通用風級。

風力4級讓人感覺舒服，6級撐傘外出就會有傘花，8級寸步難行，路上容易有東西砸落，10級以上連樹木都會被連根拔起，海邊波濤洶湧，11、12級風建築物會受損毀，海面波濤洶湧，浪高可遮掩中型船隻；13至17級風海面巨浪滔天。

根據台灣科學教育館「風力分級模型」影片說明：1級風吹動煙囪冒出的煙，2級讓樹葉稍微騷動，3級讓旗幟飄揚，4級捲起塵土或讓水面出現波紋，5級樹枝搖擺，6級走路受影響，7、8級舉步維艱，走在路上可能看到東西砸落，超過8級颱風，樹木可能被吹倒，建築物損壞，10級避免出門。

小犬颱風嘉義市平均8至9級強風吹襲，造成12棵路樹倒伏。圖／嘉市消防局提供
小犬颱風嘉義市平均8至9級強風吹襲，造成12棵路樹倒伏。圖／嘉市消防局提供
小犬颱風嘉義市平均8至9級強風吹襲，造成12棵路樹倒伏。圖／嘉市消防局提供
小犬颱風嘉義市平均8至9級強風吹襲，造成12棵路樹倒伏。圖／嘉市消防局提供
小犬颱風嘉義市平均8至9級強風吹襲，造成12棵路樹倒伏。圖／嘉市消防局提供
小犬颱風嘉義市平均8至9級強風吹襲，造成12棵路樹倒伏。圖／嘉市消防局提供

小犬颱風

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