快訊

中颱小犬襲蘭嶼災情重！房子垮了、車子翻了 加油站油槍吹走了

氚濃度未超標！日本今早開始排放第二輪福島核汙水 預計17天排7800噸

颱風天買哪種菜最便宜？「這種菜」1包不用20元主婦們激推

小犬掃過台南深夜多處路樹傾倒招牌落地 上午不見風雨

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
小犬掃過台南深夜多處路樹傾倒招牌落地 ，上午不見風雨。記者周宗禎／翻攝
小犬掃過台南深夜多處路樹傾倒招牌落地 ，上午不見風雨。記者周宗禎／翻攝

小犬颱風來襲台南昨晚出現陣陣強風，深夜9到12級陣風，造成多處路樹傾倒、廣告招牌傾斜、圍籬倒塌等災情，連警方用來提醒民眾小心的封鎖線交通追都被刮走，所幸沒有人員傷亡，也沒有下雨。上午風勢減小、仍不見雨。警方呼籲民眾千萬不可大意。

永康警分局指出，接獲民眾報案後，立即派遣員警前往現場封鎖管制，將障礙物初步排除後，協請區公所聯繫廠商清除，防止發生意外。影響路段包含：高速二街與復華三路、中正北路、裕永路與平實六路、東橋八街與東橋九路等路段。

永康分局長甘炎民說，小犬雖還未帶來降雨，卻刮起陣陣強風，連員警用來封鎖管制的交通錐都被刮走，因為下午可能就會出現強風暴雨，提醒民眾颱風天出門務必小心慢行，注意道路管制狀況，以確保行車安全。員警奔波各處疏通道路，確保用路人的交通安全時也要小心自身安全。

小犬掃過台南深夜多處路樹傾倒招牌落地 ，上午不見風雨。記者周宗禎／翻攝
小犬掃過台南深夜多處路樹傾倒招牌落地 ，上午不見風雨。記者周宗禎／翻攝

小犬颱風

延伸閱讀

小犬變瘋犬吹狂風 仁德幼兒園停車場40米車棚遭吹掀

小犬颱風在家門口 氣象署估從恆春半島或掠過南方近海向西移動

高雄2男小犬夜歡唱 拆帳擺不平拿酒杯互K雙雙掛彩

小犬狂風襲擊恆春半島電桿吹倒 屏東停電1.6萬戶搶修中

相關新聞

蛋品大廠勤億進口蛋液蛋流向？ 嘉縣市衛生局稽查結果曝

蛋品大廠勤億蛋品公司進貨國外蛋品，遭北市議員游淑慧質疑流向不明，無產地標示，勤億聲明，收購巴西蛋品全數製成冷凍液蛋儲存在...

強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免...

小犬強風吹 雲林快速道路燈45˚彎腰橫倒路中

雲林縣今天上午小犬強風不斷，台78線東西向快速道路台西段一支路燈被強風吹倒，整個基座被連根拔起，路燈呈45˚彎腰，橫倒於...

小犬颱風來襲 台南來雅大樓下「磁磚雨」 市府要罰

小犬颱風來襲，台南市區沒有下雨，但風大，部分路樹、廣告招牌被吹倒及吹落，中西區府前路來雅大樓磁磚及泥塊剝落，有如下「磁磚...

小犬襲雲林強風颳5人送醫 北港鎮1家鹽酥雞攤鍋油噴濺傷人

雲林縣在小犬颱風警戒區域中，目前包括麥寮、台西、四湖、口湖等鄉鎮2萬2378戶停電，虎尾、褒忠、元長、北港等多處路樹被強...

「小犬颱風」來襲沒雨強風颳 嘉縣市樹倒、停電停話

「小犬颱風」來襲嘉義縣市沒有出現雨勢，卻是強風來襲，嘉義縣並出現11級陣風、嘉義市也有8級陣風，造成縣市不少路樹倒塌、電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。