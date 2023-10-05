小犬掃過台南深夜多處路樹傾倒招牌落地 上午不見風雨
小犬颱風來襲台南昨晚出現陣陣強風，深夜9到12級陣風，造成多處路樹傾倒、廣告招牌傾斜、圍籬倒塌等災情，連警方用來提醒民眾小心的封鎖線交通追都被刮走，所幸沒有人員傷亡，也沒有下雨。上午風勢減小、仍不見雨。警方呼籲民眾千萬不可大意。
永康警分局指出，接獲民眾報案後，立即派遣員警前往現場封鎖管制，將障礙物初步排除後，協請區公所聯繫廠商清除，防止發生意外。影響路段包含：高速二街與復華三路、中正北路、裕永路與平實六路、東橋八街與東橋九路等路段。
永康分局長甘炎民說，小犬雖還未帶來降雨，卻刮起陣陣強風，連員警用來封鎖管制的交通錐都被刮走，因為下午可能就會出現強風暴雨，提醒民眾颱風天出門務必小心慢行，注意道路管制狀況，以確保行車安全。員警奔波各處疏通道路，確保用路人的交通安全時也要小心自身安全。
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