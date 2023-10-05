小犬掃過台南深夜多處路樹傾倒招牌落地 上午不見風雨

小犬颱風來襲台南昨晚出現陣陣強風，深夜9到12級陣風，造成多處路樹傾倒、廣告招牌傾斜、圍籬倒塌等災情，連警方用來提醒民眾小心的封鎖線交通追都被刮走，所幸沒有人員傷亡，也沒有下雨。上午風勢減小、仍不見雨。警方呼籲民眾千萬不可大意。

永康警分局指出，接獲民眾報案後，立即派遣員警前往現場封鎖管制，將障礙物初步排除後，協請區公所聯繫廠商清除，防止發生意外。影響路段包含：高速二街與復華三路、中正北路、裕永路與平實六路、東橋八街與東橋九路等路段。