快訊

中颱小犬襲蘭嶼災情重！房子垮了、車子翻了 加油站油槍吹走了

氚濃度未超標！日本今早開始排放第二輪福島核汙水 預計17天排7800噸

颱風天買哪種菜最便宜？「這種菜」1包不用20元主婦們激推

小犬變瘋犬吹狂風 仁德幼兒園停車場40米車棚遭吹掀

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所緊急拉起封鎖線，幼兒園已聯絡到廠商今天要趕緊移除。記者李文德／攝影
小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所緊急拉起封鎖線，幼兒園已聯絡到廠商今天要趕緊移除。記者李文德／攝影

颱風小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所到場了解後，緊急拉起封鎖線，等待後續幼兒園聯絡相關單位移除。

小犬颱風今晨從台東一帶登陸，不過昨天開始台南風勢漸強，整晚「呼！呼！」刺耳的風聲，讓民眾徹夜難眠。仁德區居民表示，昨天整晚很休息，擔心會有災害發生。

風勢徹夜猛烈，仁德民安路二段仁德幼兒園，停車場就傳出車棚掀起情況。長約40公尺的鐵皮車棚「連根拔起」倒臥在路面。

仁德區公所區長黃素美表示，由於該地是民眾通行路段，已經緊急拉起封鎖線。

仁德幼兒園長石素瑜表示，一收到的訊息後，老師及公所等單位瞭解，目前已聯絡相關單位趕緊出動大型機具處理，今天最快就能將車棚移除。不過停車場廣大，有不少民眾都會在此地運動，呼籲民眾為了安全考量不要在此處逗留。

小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所緊急拉起封鎖線，幼兒園已聯絡到廠商今天要趕緊移除。記者李文德／攝影
小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所緊急拉起封鎖線，幼兒園已聯絡到廠商今天要趕緊移除。記者李文德／攝影
小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所緊急拉起封鎖線，幼兒園已聯絡到廠商今天要趕緊移除。記者李文德／攝影
小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所緊急拉起封鎖線，幼兒園已聯絡到廠商今天要趕緊移除。記者李文德／攝影

小犬颱風

延伸閱讀

高雄2男小犬夜歡唱 拆帳擺不平拿酒杯互K雙雙掛彩

小犬襲蘭嶼災情重 房子垮了、車子翻了 加油站油槍吹走了

小犬狂風襲擊恆春半島電桿吹倒 屏東停電1.6萬戶搶修中

小犬颱風嘉義縣沿海逾萬停電 台電搶修復電時間曝

相關新聞

蛋品大廠勤億進口蛋液蛋流向？ 嘉縣市衛生局稽查結果曝

蛋品大廠勤億蛋品公司進貨國外蛋品，遭北市議員游淑慧質疑流向不明，無產地標示，勤億聲明，收購巴西蛋品全數製成冷凍液蛋儲存在...

強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免...

小犬襲雲林強風颳5人送醫 北港鎮1家鹽酥雞攤鍋油噴濺傷人

雲林縣在小犬颱風警戒區域中，目前包括麥寮、台西、四湖、口湖等鄉鎮2萬2378戶停電，虎尾、褒忠、元長、北港等多處路樹被強...

「小犬颱風」來襲沒雨強風颳 嘉縣市樹倒、停電停話

「小犬颱風」來襲嘉義縣市沒有出現雨勢，卻是強風來襲，嘉義縣並出現11級陣風、嘉義市也有8級陣風，造成縣市不少路樹倒塌、電...

小犬颱風風力8級寸步難行 嘉義市圍籬、遮雨棚架整個吹翻

小犬颱風撲台，嘉義縣市今天都放颱風假，嘉義氣象局觀測，清晨7點，沿海布袋鎮好美里出現最大11級陣風，嘉縣市平均8至9級陣...

小犬變瘋犬吹狂風 仁德幼兒園停車場40米車棚遭吹掀

颱風小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所到場了解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。