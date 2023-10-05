小犬變瘋犬吹狂風 仁德幼兒園停車場40米車棚遭吹掀
颱風小犬來勢洶洶，昨晚開始台南掀起狂風，仁德區民安路二段，仁德幼兒園停車場車棚遭強風吹掀，倒臥在路面。仁德區公所到場了解後，緊急拉起封鎖線，等待後續幼兒園聯絡相關單位移除。
小犬颱風今晨從台東一帶登陸，不過昨天開始台南風勢漸強，整晚「呼！呼！」刺耳的風聲，讓民眾徹夜難眠。仁德區居民表示，昨天整晚很休息，擔心會有災害發生。
風勢徹夜猛烈，仁德民安路二段仁德幼兒園，停車場就傳出車棚掀起情況。長約40公尺的鐵皮車棚「連根拔起」倒臥在路面。
仁德區公所區長黃素美表示，由於該地是民眾通行路段，已經緊急拉起封鎖線。
仁德幼兒園長石素瑜表示，一收到的訊息後，老師及公所等單位瞭解，目前已聯絡相關單位趕緊出動大型機具處理，今天最快就能將車棚移除。不過停車場廣大，有不少民眾都會在此地運動，呼籲民眾為了安全考量不要在此處逗留。
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