台灣「民謠國寶」簡上仁返鄉嘉縣 永久展示資料地點選這

台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮陪同，回故鄉大林。簡上仁高中離鄉背井，對故鄉印象深刻，打算將畢生文件、影音資料送回家鄉永久展示，與大林小旅行導覽專才江明赫討論，初步選在萬國戲院、大林好生活企業社地點，後續將與縣府文觀局討論。

75歲簡上仁長期致力台灣本土音樂推展，將台灣歌謠發揚光大當作志業，音樂題材充滿對台灣土地情感，創造觸動人心歌謠，簡上仁師大音樂碩士，英國雪菲爾大學民族音樂學博士，自幼喜愛音樂，1977年以「正月調」獲首屆金韻獎，為其音樂生涯重要轉折點。

簡上仁致力本土音樂採集、整理、創作及推展，30年足跡遍及國內外。1983年組台灣民俗音樂團體「田園樂府」，擔任團長，現任北藝大、清華大學等校兼任教授。

「返鄉永久展出文件影音資料，是對故鄉認同及榮譽感！」簡上仁說，母親自小教唱童謠，講述民間故事，他對故鄉有著濃濃感情，他創田園樂府首場就回故鄉演出，創作逾500首台灣歌謠，展出資料要蒐集分類，地點、期程、用途等，會與江明赫、文觀局討論。

江明赫開心簡上仁返鄉展示作品，帶動鄉土文化觀光、民謠音樂，老戲院活化的歷史建築萬國戲院，獲文化部補助4500萬元明年整修，賴萬鎮說，陪簡上仁上梅山鄉太平山賞景，找尋創作靈感，觀賞隙頂雲海、太和南瓜茶塢、太興賞鳥、太平張文環故事館。