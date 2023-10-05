快訊

中颱小犬襲蘭嶼災情重！房子垮了、車子翻了 加油站油槍吹走了

氚濃度未超標！日本今早開始排放第二輪福島核汙水 預計17天排7800噸

颱風天買哪種菜最便宜？「這種菜」1包不用20元主婦們激推

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣「民謠國寶」簡上仁返鄉嘉縣 永久展示資料地點選這

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁（左），日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮（右）陪同，回故鄉大林。圖／賴萬鎮提供
台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁（左），日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮（右）陪同，回故鄉大林。圖／賴萬鎮提供

台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮陪同，回故鄉大林。簡上仁高中離鄉背井，對故鄉印象深刻，打算將畢生文件、影音資料送回家鄉永久展示，與大林小旅行導覽專才江明赫討論，初步選在萬國戲院、大林好生活企業社地點，後續將與縣府文觀局討論。

75歲簡上仁長期致力台灣本土音樂推展，將台灣歌謠發揚光大當作志業，音樂題材充滿對台灣土地情感，創造觸動人心歌謠，簡上仁師大音樂碩士，英國雪菲爾大學民族音樂學博士，自幼喜愛音樂，1977年以「正月調」獲首屆金韻獎，為其音樂生涯重要轉折點。

簡上仁致力本土音樂採集、整理、創作及推展，30年足跡遍及國內外。1983年組台灣民俗音樂團體「田園樂府」，擔任團長，現任北藝大、清華大學等校兼任教授。

「返鄉永久展出文件影音資料，是對故鄉認同及榮譽感！」簡上仁說，母親自小教唱童謠，講述民間故事，他對故鄉有著濃濃感情，他創田園樂府首場就回故鄉演出，創作逾500首台灣歌謠，展出資料要蒐集分類，地點、期程、用途等，會與江明赫、文觀局討論。

江明赫開心簡上仁返鄉展示作品，帶動鄉土文化觀光、民謠音樂，老戲院活化的歷史建築萬國戲院，獲文化部補助4500萬元明年整修，賴萬鎮說，陪簡上仁上梅山鄉太平山賞景，找尋創作靈感，觀賞隙頂雲海、太和南瓜茶塢、太興賞鳥、太平張文環故事館。

賴萬鎮表示，簡上仁是台灣國寶級鄉土歌謠詞曲創作、演唱、保存、整理者，創作演唱優質台灣歌謠是他畢生志業，聽他娓娓道來，令人動容，而江明赫是大林文化資產守護大使，每周日上午大林小旅行免費導覽，江從日本買回的百年古董電唱機，教人跳舞，真是稀世之寶！

台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁（左）日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮（右’）陪同，回故鄉大林。圖／賴萬鎮提供
台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁（左）日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮（右’）陪同，回故鄉大林。圖／賴萬鎮提供
台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁，日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮陪同，回故鄉大林。圖／賴萬鎮提供
台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁，日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮陪同，回故鄉大林。圖／賴萬鎮提供
台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁（右）日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮（左）陪同，回故鄉大林，與大林小旅行導覽專才江明赫（左二）討論創作歌謠文件、影音資料永久展示。圖／賴萬鎮提供
台灣「民謠國寶」音樂家簡上仁（右）日前由嘉義縣大林鎮鄉親、嘉市文化局前局長賴萬鎮（左）陪同，回故鄉大林，與大林小旅行導覽專才江明赫（左二）討論創作歌謠文件、影音資料永久展示。圖／賴萬鎮提供

延伸閱讀

蛋品大廠勤億進口蛋液蛋流向？ 嘉縣市衛生局稽查結果曝

最大陣風11級吹襲嘉縣沿海逾萬戶停電 小犬風強雨小傳災情

嘉縣朴子產業道路2車相撞 當場側翻、跌落水溝2人送醫

嘉縣水上公有市場響應環保 這4天自備環保袋送百元禮券

相關新聞

蛋品大廠勤億進口蛋液蛋流向？ 嘉縣市衛生局稽查結果曝

蛋品大廠勤億蛋品公司進貨國外蛋品，遭北市議員游淑慧質疑流向不明，無產地標示，勤億聲明，收購巴西蛋品全數製成冷凍液蛋儲存在...

強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免...

小犬強風吹 雲林快速道路燈45˚彎腰橫倒路中

雲林縣今天上午小犬強風不斷，台78線東西向快速道路台西段一支路燈被強風吹倒，整個基座被連根拔起，路燈呈45˚彎腰，橫倒於...

小犬颱風來襲 台南來雅大樓下「磁磚雨」 市府要罰

小犬颱風來襲，台南市區沒有下雨，但風大，部分路樹、廣告招牌被吹倒及吹落，中西區府前路來雅大樓磁磚及泥塊剝落，有如下「磁磚...

小犬襲雲林強風颳5人送醫 北港鎮1家鹽酥雞攤鍋油噴濺傷人

雲林縣在小犬颱風警戒區域中，目前包括麥寮、台西、四湖、口湖等鄉鎮2萬2378戶停電，虎尾、褒忠、元長、北港等多處路樹被強...

「小犬颱風」來襲沒雨強風颳 嘉縣市樹倒、停電停話

「小犬颱風」來襲嘉義縣市沒有出現雨勢，卻是強風來襲，嘉義縣並出現11級陣風、嘉義市也有8級陣風，造成縣市不少路樹倒塌、電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。