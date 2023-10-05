聽新聞
test
0:00 / 0:00
小犬颱風嘉義縣沿海逾萬停電 台電搶修復電時間曝
小犬颱風暴風圈籠罩半個台灣，嘉義縣沿海超強陣風最大11級，昨晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處動員110名工程人員、出動吊臂車等工程車輛50輛，漏夜全力修復，截至上午8點還有8485戶停電，停電戶最多達16017戶，集中東石、布袋、義竹等3鄉鎮，預計下午恢復供電。
台電嘉義區營業處說，昨晚開始，沿海最強陣風達8至9級，造成許多條高壓電線跳脫，台電人員不眠不休漏夜搶修，部分地區出現路樹倒塌壓斷電線、電桿傾斜等狀況，因風勢過大，影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，包容鼓勵。
為增進搶修效率，台電嘉義區處與嘉縣市府加強聯繫，指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道機制，遇災情搶修需要，向縣市府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，加快復電速度，並接洽鄰近區處支援搶修作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言