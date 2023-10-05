小犬颱風嘉義縣沿海逾萬停電 台電搶修復電時間曝

小犬颱風暴風圈籠罩半個台灣，嘉義縣沿海超強陣風最大11級，昨晚陸續造成停電災情，台電嘉義區營業處動員110名工程人員、出動吊臂車等工程車輛50輛，漏夜全力修復，截至上午8點還有8485戶停電，停電戶最多達16017戶，集中東石、布袋、義竹等3鄉鎮，預計下午恢復供電。

台電嘉義區營業處說，昨晚開始，沿海最強陣風達8至9級，造成許多條高壓電線跳脫，台電人員不眠不休漏夜搶修，部分地區出現路樹倒塌壓斷電線、電桿傾斜等狀況，因風勢過大，影響搶修復電進度，還請用戶多點耐心，包容鼓勵。