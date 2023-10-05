蛋品大廠勤億進口蛋液蛋流向？ 嘉縣市衛生局稽查結果曝

蛋品大廠勤億蛋品公司進貨國外蛋品，遭北市議員游淑慧質疑流向不明，無產地標示，勤億聲明，收購巴西蛋品全數製成冷凍液蛋儲存在庫，「並未挪作他用」。嘉市衛生局日前接獲北市衛生局通報，會同食藥署、嘉縣衛生局到嘉縣鹿草鄉冷凍倉庫，比對清點，液蛋半成品標示符合規定，未流出挪作他用。

勤億蛋品加工廠位於嘉義市，衛生局主動稽查勤億從菲律賓、土耳其、美國和泰國進口228萬顆蛋，全做成洗選蛋售出，另為農業部代工170多萬顆巴西蛋做成液蛋，以及向農業部買進790萬顆巴西、土耳其進口蛋做成調味液蛋，調味液蛋都凍存未流進市面，總計勤億從3月至今，共購入1160多萬顆進口蛋。

北市衛生局接獲畜產會提交進口蛋資料後，將勤億進出貨資料轉交嘉市衛生局查核。衛生局說，勤億巴西及土耳其進口雞蛋都經加工為冷凍液蛋後，存放嘉縣冷凍庫，會同食藥署、嘉縣衛生局現場比對清點，全數存放冷凍倉庫，液蛋半成品標示符合規定。

另，近日協助其他縣市衛生局查察勤億大型蛋品公司供應液蛋產品原料蛋，都是為國產蛋。北市衛生局提供畜產會進口蛋下游資料，經查符合食品安全衛生管理標示、有效日期、進貨憑證等規定。