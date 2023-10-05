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小犬颱風強風 釀南市學甲北門逾1萬6000戶停電

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
小犬颱風強風，造成 南市學甲北門一度逾1萬6000戶停電，台電人員漏夜搶修多數已復電。圖 ／台電新營區處提供
小犬颱風強風，造成 南市學甲北門一度逾1萬6000戶停電，台電人員漏夜搶修多數已復電。圖 ／台電新營區處提供

小犬颱風強大陣風，台電台南新營區營業處轄區從昨夜至今晨，一度造成1萬6495戶停電，主要集中在沿海北門、學甲區，截至今上午7時止已1萬4591戶恢復供電，台電人員持續搶修中。

台電新營區處說，從昨夜迄今已動員70餘位工程人員、出動升空車16台、吊臂車9台、其他各類工程車13台及發電機11台等投入搶修，並於今上午7時召開搶修應變會議因應。

台電說，小犬颱風風勢大，沿海地區陣風更逾10級以上，主要停電區域集中在北門、學甲等地區，多為瞬間強風造成電桿倒斷引發停電，清查尚有1904餘戶停電中，台電人員同仁夜間挑燈搶修中。

為增進搶修效率，台電新營區處指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，另於市區、六甲區、白河區、麻豆區等巡修區域增派搶修人員並指派專人前進指揮調度。

台電新營區營業處提醒，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

停電發生時，民眾亦可使用「台灣電力APP 」報修或利用台電公司網站「天然災害停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線或新營區處停電通報電話(06）6335481。

小犬颱風強風，造成 南市學甲北門一度逾1萬6000戶停電，台電人員漏夜搶修多數已復電。圖 ／台電新營區處提供提供
小犬颱風強風，造成 南市學甲北門一度逾1萬6000戶停電，台電人員漏夜搶修多數已復電。圖 ／台電新營區處提供提供
小犬颱風強風，造成 南市學甲北門一度逾1萬6000戶停電，台電人員漏夜搶修多數已復電。圖 ／台電新營區處提供
小犬颱風強風，造成 南市學甲北門一度逾1萬6000戶停電，台電人員漏夜搶修多數已復電。圖 ／台電新營區處提供

台電 停電 小犬颱風

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