雲林「流動藝術饗宴」 14、15日登場

雲林縣成龍濕地是黑面琵鷺天堂，近年經藝術家設計裝置藝術，加上縣府文化觀光處舉辦「流動藝術饗宴」打響知名度，縣長張麗善昨天宣布今年活動14、15日登場，包括太日樂集、森森不息街頭劇場、鳳武薪傳西螺鳳山館等團隊無視覺遮蔽的水上舞台展演，呈現偏鄉漁村的希望與重生。

張麗善說，成龍濕地與村落居民共生共存、居民守護自己居住的濕地，由下而上影響民間團體、政府機構，流動藝術饗宴是縣府在疫情期間策畫，以自然景色結合戶外表演，達到防疫及藝術賞析雙重目的。

張麗善、文觀處長陳璧君昨宣傳流動藝術饗宴，表示主打沉浸式演出型態，主題從先前的「綻放」到「洄光」至今年「希望與重生」，展演方式都與成龍濕地環環相扣，由藝術總監張呈遠創作全新劇碼「水之三態─流水、狂浪、雲起」刻畫成龍村的生活，在水上舞台展演，藉夕陽倒影及武棍水花交錯，呈現大自然的壯闊，聲光效果有別以往。

張麗善表示，此次也邀秝木工作室創作紀念杯墊，以水泥為基底，加入口湖鄉蚵殼細粉再製底部止滑面，原始質地又不失美感，活動期間消費集滿5點可獲1個，數量有限。此外，縣內街頭藝人、表演團隊將在種子舞台區演出，還有創藝市集與雲林創意設計中心合作，邀約文創業者、胖卡餐車進駐。