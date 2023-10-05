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南科供水管跨台南5區 爆管引發憂慮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南運河景觀步道日前出現驚天水柱，引起民眾驚慌。圖／市議員李啟維提供
台南運河景觀步道日前出現驚天水柱，引起民眾驚慌。圖／市議員李啟維提供

台南安平區運河景觀步道日前下午突然噴發驚天水柱，比周邊透天厝還高，目擊者嚇壞，市府解釋是再生水管線進行壓力測試時接管沒接好。民眾則擔憂地下管線安危，有議員昨天質詢說，安平再生水廠送水管線途經市區到南科，路線長且屬人口密集區，一定要確保安全；市府表示，已要求廠商不能再發生，也會嚴格重新檢視所有管線。

市府表示，為供應南科高科技用水，行政院投入上百億元，從安平再生水廠克服管線施工的困難，埋設總長度約24公里長的輸水管線，跨越6河段、經過5行政區。

2日下午5點半多，安平運河旁的慶平路與健康二街北側綠帶突冒出洶湧水柱，猛烈的噴水也造成地面出現2公尺深大洞，泥土全被沖了出來，滿地積水、泥濘；目擊者表示，很多民眾在遛狗，又剛好是放學時間有國中生騎腳踏車經過，還驚叫說「怎麼有那麼粗的水管」。

市議員李啟維質詢說，安平位在市區中心機關密集，竟發生這種爆管事件，而且經過的路線這麼長，市政府一定要確保沿線的安全；市議員周麗津指出，「民眾還以為安平有新亮點」，平日很多人在這裡運動，爆管非常危險，務必要加強安全管理。

水利局長邱忠川說，安平再生水廠目前每天供水3萬立方公尺，契約最終要求明年底供應3.75萬立方公尺，統包廠商欣達環工公司當天測試供水時，水利局遠端監測發現壓力異常，馬上關閉輸送並通知派員搶修，水柱持續5到10分鐘，預計本周完成修復，維修費用由廠商負責，因有1條備用管沒影響南科用水。

水利局表示，目前推動永康、仁德及安平再生水計畫，今年起每日預估可提供4.55萬立方公尺，明年則將提升至每日6.3萬立方公尺，2026年可望進一步提供至每日9萬立方公尺，將有效舒緩南科先進製程用水問題。

南科 水利局 議員 透天厝 腳踏車 李啟維

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