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迎國慶連假遊客 台南市府聯合旅宿業防治登革熱

中央社／ 台南4日電

颱風小犬逼近，台南市政府評估可能因降雨影響登革熱防治，加上國慶日連假將帶來不少遊客，副市長趙卿惠今天與民宿業者座談，除聽取業者意見，並盼業者確實配合防疫政策。

趙卿惠今天前往中西區與民宿業者座談，聽取業者因應國慶日連假人流防疫建議，並提醒業者適時提醒遊客做好自身防護，將登革熱疫情傳播風險降到最低。

趙卿惠表示，疾管署預估本週登革熱總病例數對比上週應可持平或略降，但須慎防颱風降雨影響疫情，而台南熱門觀旅景點，如許多古蹟和廟宇位在中西區，需要民宿業者一起加強防疫。

台南市民宿文化發展協會理事長柯凱文表示，全台南民宿超過500間，其中近8成位於原府城區，民宿業者會積極配合市府防疫作為，並加強自我環境孳清作業，也會持續透過協會群組加強宣導。

趙卿惠指出，颱風小犬過境後，市府團隊會立刻從「防災模式」切換回「防疫模式」，啟動全市防疫清潔總動員，透過巡倒清刷基本功，針對空地、空屋以及天溝、屋後溝等高風險列管場域全面落實巡查，沒有病媒蚊就沒有登革熱，希望讓所有遊客安心。

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