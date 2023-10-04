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強風刮起沙塵暴 虎尾鎮民嚇壞「打到皮膚很痛」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近出現嚴重「風吹沙」，空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免，虎尾鎮公所緊急派員出動水車撒水緩解情況。圖／虎尾鎮公所提供
受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近出現嚴重「風吹沙」，空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免，虎尾鎮公所緊急派員出動水車撒水緩解情況。圖／虎尾鎮公所提供

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近住戶今指出，因強風造成「風吹沙」不僅空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免，擋風玻璃矇上厚厚黃土，鎮公所獲報橫向聯繫縣府，緊急派員出動水車撒水等緩解情況。

今有民眾在虎尾地方社團發文指稱，鄰近虎尾高鐵特定區1處停車場出現沙塵暴等級的風吹沙，引來不少人反映行車視線不良，甚至「被打到皮膚很痛」情況真的很嚴重。

有人認為，去年9月縣府主辦雲林國際農機展發生停車場火警，起火原因疑是地面鋪設乾草所致，沒想到今年土地上的草皮完全被清除，現在入冬正值東北季風增強、揚塵嚴重，已影響到周邊居民生活。

縣府農業處科長蔡蘭芬說，該停車場占地約5、6公頃，確實鄰近農機展場地，不過當時並未使用到；據了解，10月1日該處舉辦民間社團的大型車聚活動，似因場地需求才會進行綠化植草刨除。

蔡蘭芬表示，虎尾鎮公所接獲民眾通報後立即向縣府反應，工務處隨即應變，包括派員出動水車灑水，採取噴灑三仙膠、鋪設抑草蓆等防護措施以降低揚塵現象，待小犬過境之後將綠美化處理。

受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近出現嚴重「風吹沙」，空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免，虎尾鎮公所緊急派員出動水車撒水緩解情況。圖／虎尾鎮公所提供
受颱風「小犬」影響，雲林虎尾高鐵特區附近出現嚴重「風吹沙」，空氣一片灰濛濛，停在路邊、車庫的車輛也無倖免，虎尾鎮公所緊急派員出動水車撒水緩解情況。圖／虎尾鎮公所提供

停車場 高鐵 雲林

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