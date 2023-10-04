緬懷陳永興建築師貢獻 地方贈書百本予家人

緬懷知名建築師陳永興對地方重大貢獻，查畝營文史觀光發展協會創會理事長劉桂妙與後壁區長陳玉惠今前往後壁土溝水牛建築師事務所贈送「佇遮生活tī tsia sing-ua̍h：溪北人文地景走讀」書籍100本給其家人，由陳的大哥陳永昌及子女陳思齊代表收下。

陳永興上月26日開車行經國3台南關廟段，突身體不適口吐鮮血車子撞及護欄驟世震驚業界與不捨。

陳永興於2009年在台南後壁區成立「水牛建築師事務所」，生前熱愛社造，嘉惠南市溪北許多學校，曾榮獲中華民國傑出建築師獎、國家卓越建設獎、校園建築園冶獎等重要獎項肯定。

陳玉惠表示，陳永興熱愛自然與鄉土，帶領團隊投入楠西江家古厝的修護、麻豆培文國小及後壁永安國小校園改建、白河圖書館、上個月才啟用的白河張慶芳紀念圖書館也是他的作品。

陳永興也曾參與土溝農村美術館、月津港燈節的鹽水老街與水岸空間營造，生前免費參與設計的台南柳營一處台南兒童課後照顧班也已正式啟用，更讓地方感念不已。