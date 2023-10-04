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小犬明清晨登陸台南5日停班課 各大醫院公布門診訊息

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
成大醫院5日門診全面停診，慢性連續處方箋領藥照常服務，不過已經預先排定檢查或治療，可到官網查詢「照常服務」或是「暫停服務」一覽表。圖／成大醫院提供
成大醫院5日門診全面停診，慢性連續處方箋領藥照常服務，不過已經預先排定檢查或治療，可到官網查詢「照常服務」或是「暫停服務」一覽表。圖／成大醫院提供

颱風小犬預計明天清晨從台東至恆春一帶登陸，台南市政府宣布5日停班停課，但民眾仍然有看診需求。成大醫院奇美醫院明天門診停診外，台南市立醫院、部立台南醫院有部分休診，而安南醫院門診皆正常。

成大醫院表示，5日門診全面停診，但是慢性連續處方箋領藥照常服務，不過當日如果已經預先排定檢查或治療，可到官網查詢「照常服務」或是「暫停服務」一覽表。

奇美醫院指出，5日門診停診及門診手術皆暫停，不過急診、住院、檢驗、檢查、住院手術、健檢及洗腎相關醫療作業均照常。如果因天候因素，需要更改時間，院方表示，可來電向相關單位聯絡。而奇美醫院、柳營奇美醫院都設臨時拿藥診，分別是內科部一至二診與外科部一診，佳里奇美醫院臨時拿藥診則是內科部一診。

台南市立醫院全天休診有骨科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、復健科、中醫科及牙科，至於其他科別有部分醫師休診，詳細公告可前往官網查詢。

部立台南醫院指出，明天夜診全面休診，而白天門診將依醫師是否停診為主，民眾若欲前往就醫，建議電話先洽詢。

安南醫院則是全天門診急診正常服務，不過各科還是得依醫師實際開診情況，建議到院前先致電向院方確認。

奇美醫院5日門診停診及門診手術皆暫停，如已安排好的檢查、手術、住院、洗腎，因天候需重新安排，可向相關單位電話聯絡。圖／奇美醫院提供
奇美醫院5日門診停診及門診手術皆暫停，如已安排好的檢查、手術、住院、洗腎，因天候需重新安排，可向相關單位電話聯絡。圖／奇美醫院提供
台南市立醫院全天休診有骨科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、復健科、中醫科及牙科。至於其他科別有部分醫師休診，院方表示，詳細公告可前往官網查詢。圖／台南市立醫院提供
台南市立醫院全天休診有骨科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、復健科、中醫科及牙科。至於其他科別有部分醫師休診，院方表示，詳細公告可前往官網查詢。圖／台南市立醫院提供

台南 奇美醫院 成大醫院

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