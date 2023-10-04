小犬明清晨登陸台南5日停班課 各大醫院公布門診訊息

颱風小犬預計明天清晨從台東至恆春一帶登陸，台南市政府宣布5日停班停課，但民眾仍然有看診需求。成大醫院、奇美醫院明天門診停診外，台南市立醫院、部立台南醫院有部分休診，而安南醫院門診皆正常。

成大醫院表示，5日門診全面停診，但是慢性連續處方箋領藥照常服務，不過當日如果已經預先排定檢查或治療，可到官網查詢「照常服務」或是「暫停服務」一覽表。

奇美醫院指出，5日門診停診及門診手術皆暫停，不過急診、住院、檢驗、檢查、住院手術、健檢及洗腎相關醫療作業均照常。如果因天候因素，需要更改時間，院方表示，可來電向相關單位聯絡。而奇美醫院、柳營奇美醫院都設臨時拿藥診，分別是內科部一至二診與外科部一診，佳里奇美醫院臨時拿藥診則是內科部一診。

台南市立醫院全天休診有骨科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、復健科、中醫科及牙科，至於其他科別有部分醫師休診，詳細公告可前往官網查詢。

部立台南醫院指出，明天夜診全面休診，而白天門診將依醫師是否停診為主，民眾若欲前往就醫，建議電話先洽詢。