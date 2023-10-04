小犬颱風來了！官田職訓中心樹倒壓兩車

小犬颱風直撲南台，台南市下午宣布明天（5日）停止上班上課，強勁的風勢已經讓南市出現零星災情，位於官田工業區內的職訓中心傳出有樹木倒塌，一棵南洋杉在強風侵襲下竟然從根部硬生生折斷，倒下橫躺車道中，還砸到兩部轎車，所幸當時是上班時間，並未有人因此受傷，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，樹木都有固定委託園藝公司維護、修剪，這起事件疑似因風勢太強導致，已經請廠商緊急將樹木移除，待風雨後再察看區內樹木體質，也叮嚀同仁注意安全。

隨著小犬颱風逼近，風雨漸強，這起事件發生在今天下午3時許，在勞發署雲嘉南分署宿舍大樓外的一棵南洋杉突然應聲倒下，還倒向車道位置，砸中停在路邊的兩部轎車，有分署人員聽到聲響，走出辦公室察看，都被眼前景象嚇了一跳，員工說雖然風勢很大，但沒想到樹木竟會就這樣折斷，還好當時沒人經過，只砸中轎車，是不幸中的大幸，但車主也直呼「有夠倒楣」。