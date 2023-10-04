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小犬颱風來了！官田職訓中心樹倒壓兩車

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
官田職訓中心內的一株南洋杉突然倒塌，壓到兩部轎車。記者莊曜聰／攝影
官田職訓中心內的一株南洋杉突然倒塌，壓到兩部轎車。記者莊曜聰／攝影

小犬颱風直撲南台，台南市下午宣布明天（5日）停止上班上課，強勁的風勢已經讓南市出現零星災情，位於官田工業區內的職訓中心傳出有樹木倒塌，一棵南洋杉在強風侵襲下竟然從根部硬生生折斷，倒下橫躺車道中，還砸到兩部轎車，所幸當時是上班時間，並未有人因此受傷，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，樹木都有固定委託園藝公司維護、修剪，這起事件疑似因風勢太強導致，已經請廠商緊急將樹木移除，待風雨後再察看區內樹木體質，也叮嚀同仁注意安全。

隨著小犬颱風逼近，風雨漸強，這起事件發生在今天下午3時許，在勞發署雲嘉南分署宿舍大樓外的一棵南洋杉突然應聲倒下，還倒向車道位置，砸中停在路邊的兩部轎車，有分署人員聽到聲響，走出辦公室察看，都被眼前景象嚇了一跳，員工說雖然風勢很大，但沒想到樹木竟會就這樣折斷，還好當時沒人經過，只砸中轎車，是不幸中的大幸，但車主也直呼「有夠倒楣」。

分署人員立刻聯絡廠商前來處理，廠商出動人車機具，先把樹木移到空曠處，再用電鋸一截截切斷，再載運帶走，雲嘉南分署長劉邦棟說，分署內樹木及樹種不少，平時固定委託園藝公司，定期修剪及維護，若有生病或乾枯的就會移除，這株南洋杉並無明顯得病情形，會突然斷裂，初步判斷是風勢太強所導致，等颱風過後將會對樹木再進行體檢，確保安全。

官田職訓中心內的一株南洋杉突然倒塌，疑似不堪小犬颱風帶來的強風侵襲，今天下午突然從根部處折斷，橫躺車道中。照／讀者提供
官田職訓中心內的一株南洋杉突然倒塌，疑似不堪小犬颱風帶來的強風侵襲，今天下午突然從根部處折斷，橫躺車道中。照／讀者提供
勞發署雲嘉南分署已請廠商將倒下的樹木移除。記者莊曜聰／攝影
勞發署雲嘉南分署已請廠商將倒下的樹木移除。記者莊曜聰／攝影

小犬颱風 車道 園藝

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