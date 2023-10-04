日本加賀、本庄雙市長連袂拜會黃偉哲 堅定守護台日情誼

日本加賀市長宮元陸、本庄市長吉田信解今日聯袂率領訪團蒞府拜會台南市長黃偉哲，訪團成員包含石川縣議會高辻伸行議員、加賀市議會稻垣清也議長、加賀市、本庄市議會議員與職員以及僑務顧問陳文筆博士等共計27名。黃偉哲除了熱忱歡迎訪團蒞臨外，特別感謝兩位市長堅定守護台灣情誼表達深刻銘感在心。

黃偉哲表示，感謝兩位市長所屬之「日台共榮首長聯盟」於今年6月中拜會岸田首相時所遞交的一份有關「加強台日關係暨更堅決因應中國霸權行動的陳請書」，對於兩位市長及聯盟所傳達的堅定守護台灣情誼表達深刻銘感在心。

黃偉哲也感謝加賀市宮元陸市長長期以來支持台南農產品，加賀市是台南交情甚篤的友誼市，宮元市長於今年5月八田與一追思會時就曾來訪台南，7月份也特別安排加賀市學童品嚐台南新鮮芒果作為營養午餐水果，8月份還寄來加賀市小學生的手繪謝卡，十足倍感溫馨。

加賀市宮元市長表示，此次是4年來也是疫情後首次正式拜訪黃市長，加賀與台南兩市自2014年締盟以來一直維持密切友好交流，甚至在疫情間的口罩與物資等交流也展現了兩市間的溫暖友誼，尤其在自己擔任日台共榮首長聯盟的會長後，更加堅定守護與加強台日友好的決心。

本庄市吉田信解市長表示，感謝宮元市長的引薦得以拜訪黃市長，疫情前曾在每年12月參加林百貨的摩登大遊行活動，自己則在大學時期1989年來到台灣念書，接著便以中文穿插台語進行致詞，語末更表示自己愛台灣、也愛台南，希望能有機會像加賀市一樣與台南締盟，流利中文引起現場滿滿掌聲喝采。