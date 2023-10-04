好厲害！台南養殖達人取得全國首張產銷履歷斑節蝦

台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，經由南瀛養殖生產協會輔導，以室內循環水技術及物聯網偵測設備，精準控制溫度、PH 值、鹽度，成功繁衍出無毒、無汙染，取得全國首張產銷履歷斑節蝦。

農業局今開記者會宣布上述喜訊，農業局漁業科表示，早期斑節蝦為台灣沿海捕撈的重要漁獲之一，主要生長於沙泥質海底，1970年代，農業部水產試驗所於台南近海魚塭成功養殖，奠定台灣斑節蝦養殖基石。

一夫水產生技共同創辦人陳柔吟說，鑑於海洋汙染日益嚴重，歷經3年漫長養殖試驗，終於以室內循環水設施搭配AIOT監測系統輔助，完美量產體型碩大、具高經濟價值的斑節蝦。

陳柔吟說，一夫水產將其斑節蝦命名為「斑彩車海老」，源於蝦身紋彩斑斕，蝦尾一抹鮮明的黃與鈦金藍璀璨亮眼，悠游池間，斑彩熠熠；特有溫室海洋生態循環水養殖工法不需依賴外部水源，讓所產斑節蝦避免海洋污染，過程完全不使用動物用藥及抗生素，熟成後蝦肉Q彈鮮甜，蝦膏濃郁滑順，值得消費者用心品嘗。