快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

好厲害！台南養殖達人取得全國首張產銷履歷斑節蝦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市一夫水產生技創辦人徐嘉隆（中）、共同創辦人陳柔吟（左）、南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉（右）展示全國首張產銷履歷斑節蝦。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市一夫水產生技創辦人徐嘉隆（中）、共同創辦人陳柔吟（左）、南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉（右）展示全國首張產銷履歷斑節蝦。圖 ／台南市政府農業局提供

台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，經由南瀛養殖生產協會輔導，以室內循環水技術及物聯網偵測設備，精準控制溫度、PH 值、鹽度，成功繁衍出無毒、無汙染，取得全國首張產銷履歷斑節蝦。

農業局今開記者會宣布上述喜訊，農業局漁業科表示，早期斑節蝦為台灣沿海捕撈的重要漁獲之一，主要生長於沙泥質海底，1970年代，農業部水產試驗所於台南近海魚塭成功養殖，奠定台灣斑節蝦養殖基石。

一夫水產生技共同創辦人陳柔吟說，鑑於海洋汙染日益嚴重，歷經3年漫長養殖試驗，終於以室內循環水設施搭配AIOT監測系統輔助，完美量產體型碩大、具高經濟價值的斑節蝦。

陳柔吟說，一夫水產將其斑節蝦命名為「斑彩車海老」，源於蝦身紋彩斑斕，蝦尾一抹鮮明的黃與鈦金藍璀璨亮眼，悠游池間，斑彩熠熠；特有溫室海洋生態循環水養殖工法不需依賴外部水源，讓所產斑節蝦避免海洋污染，過程完全不使用動物用藥及抗生素，熟成後蝦肉Q彈鮮甜，蝦膏濃郁滑順，值得消費者用心品嘗。

農業局說，一夫水產生技取得全國首張「斑節蝦產銷履歷驗證證書」，開創室內水產養殖技術新里程碑。 創辦人徐嘉隆深耕水產養殖，榮獲「模範漁民」、「百大青農」及「產銷履歷達人」等殊榮。

斑節蝦熟成後蝦肉Q彈鮮甜，蝦膏濃郁滑順。圖 ／台南市政府農業局提供
斑節蝦熟成後蝦肉Q彈鮮甜，蝦膏濃郁滑順。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，取得全國首張斑節蝦產銷履歷。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，取得全國首張斑節蝦產銷履歷。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，取得全國首張斑節蝦產銷履歷。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，取得全國首張斑節蝦產銷履歷。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，取得全國首張斑節蝦產銷履歷。圖 ／台南市政府農業局提供
台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，取得全國首張斑節蝦產銷履歷。圖 ／台南市政府農業局提供

產銷履歷 生技 台南

延伸閱讀

新北青農科技管理有機茶園 讓世界看見台灣

雙十連假遊逛雲林西螺大橋 有機蔬菜、「無印」風環保袋免費送

科技健康國願景 健盟盼健康達人挑戰賽推廣全台

髮香區塞爆！三上悠亞將當味全龍一日啦啦隊 達人曝「原因不單純」

相關新聞

腦麻找工作難度更勝其他身障類別 履歷石沉大海很心酸

今天是「世界腦麻日」，台南市腦性麻痺之友協會舉辦「一架輪椅凸台灣10~腦性麻痺者就業準備」活動，市議員蔡麗青也一同參與活...

好厲害！台南養殖達人取得全國首張產銷履歷斑節蝦

台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，經由南瀛養殖生產協會輔導，以室內循環水技術及物聯網偵測設備，精準控制溫度、PH...

台南國慶晚會 佛光山捐星雲大師一筆字及吉祥米伴手禮

112年國慶晚會將於10月8日在台南舉行，佛光山捐贈2800份星雲大師一筆字及2800份吉祥米作為國慶晚會的特色伴手禮，...

嘉縣水上公有市場響應環保 這4天自備環保袋送百元禮券

嘉義縣水上鄉公所與經濟部合作舉辦「傳市品牌、減碳好市券」活動，10月每周三早上8至11點不限消費金額，只要符合環保理念的...

青農昨告狀賴清德今雨中抗議 台南綠能園區3闖環評失敗

台南市政府規畫於仁德港墘地區開發綠能產業園區，但在地青農徐紫珊不滿其有機農田遭綠能產業園區包圍，有被汙染的風險，除昨向副...

多數流感疫苗施打單位貼單示廠牌 台南衛生局不另公告

公費流感疫苗從10月2日開打，台中市長盧秀燕考慮到民眾選廠牌打疫苗，宣布台中各流感疫苗接種單位需公開揭示廠牌，讓民眾有知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。