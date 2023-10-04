快訊

不斷更新／中颱小犬直撲南台灣！高雄、台南宣布明日停班課 各地颱風假資訊一覽

小犬颱風逼近！10縣市發布豪大雨特報 恐一路下到明天

名單出爐！民進黨不分區立委提名委員會 陳建仁、卓榮泰入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣水上公有市場響應環保 這4天自備環保袋送百元禮券

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
10月每周三自備環保袋到水上公有市場消費，就可到第18號攤位兌換百元「減碳好市券」。圖／林緗亭提供
10月每周三自備環保袋到水上公有市場消費，就可到第18號攤位兌換百元「減碳好市券」。圖／林緗亭提供

嘉義縣水上鄉公所與經濟部合作舉辦「傳市品牌、減碳好市券」活動，10月每周三早上8至11點不限消費金額，只要符合環保理念的消費方式，就能領到價值100元的「減碳好市券」，攜帶環保袋、環保容器都可以，鼓勵大家一起為環保盡力，讓傳統市集成為環保新據點。

水上鄉長林緗亭表示，10月4、11、18、25日到公有市場消費，只要自備環保袋、環保容器或餐具等，到水上公有市場第18號攤位經工作人員確認，即可兌換百元「減碳好市券」，可在公有市場進行消費折抵，公有市場會在10月每周三早上8至11點發放兌換卷。

經濟部工商輔導中心表示，全台共有76處傳統市場、44處列管夜市參與活動，活動日期傳統市場是10月每周三，列管夜市是10月每周六，將串聯傳統市集同步展開活動，每日每人限領一份，數量有限發完為止，更多詳情可至台灣市集gogo購臉書粉絲團查詢。

10月每周三自備環保袋到水上公有市場消費，就可到第18號攤位兌換百元「減碳好市券」。圖／林緗亭提供
10月每周三自備環保袋到水上公有市場消費，就可到第18號攤位兌換百元「減碳好市券」。圖／林緗亭提供
10月每周三自備環保袋到水上公有市場消費，就可到第18號攤位兌換百元「減碳好市券」。圖／林緗亭提供
10月每周三自備環保袋到水上公有市場消費，就可到第18號攤位兌換百元「減碳好市券」。圖／林緗亭提供
10月每周三自備環保袋到水上公有市場消費，就可到第18號攤位兌換百元「減碳好市券」。圖／林緗亭提供
10月每周三自備環保袋到水上公有市場消費，就可到第18號攤位兌換百元「減碳好市券」。圖／林緗亭提供

減碳 夜市

延伸閱讀

雙十連假遊逛雲林西螺大橋 有機蔬菜、「無印」風環保袋免費送

嘉縣消防能量嚴重不足 蔡易餘要求消防署通盤檢討

嘉縣教師「最不快樂」全台第一 縣府：家長期望高增壓

台南男車友獨跑嘉縣阿婆彎未歸 疑溺斃托亞奇伊瀑布

相關新聞

腦麻找工作難度更勝其他身障類別 履歷石沉大海很心酸

今天是「世界腦麻日」，台南市腦性麻痺之友協會舉辦「一架輪椅凸台灣10~腦性麻痺者就業準備」活動，市議員蔡麗青也一同參與活...

好厲害！台南養殖達人取得全國首張產銷履歷斑節蝦

台南市一夫水產生技導入智慧化水產養殖模式，經由南瀛養殖生產協會輔導，以室內循環水技術及物聯網偵測設備，精準控制溫度、PH...

台南國慶晚會 佛光山捐星雲大師一筆字及吉祥米伴手禮

112年國慶晚會將於10月8日在台南舉行，佛光山捐贈2800份星雲大師一筆字及2800份吉祥米作為國慶晚會的特色伴手禮，...

嘉縣水上公有市場響應環保 這4天自備環保袋送百元禮券

嘉義縣水上鄉公所與經濟部合作舉辦「傳市品牌、減碳好市券」活動，10月每周三早上8至11點不限消費金額，只要符合環保理念的...

青農昨告狀賴清德今雨中抗議 台南綠能園區3闖環評失敗

台南市政府規畫於仁德港墘地區開發綠能產業園區，但在地青農徐紫珊不滿其有機農田遭綠能產業園區包圍，有被汙染的風險，除昨向副...

多數流感疫苗施打單位貼單示廠牌 台南衛生局不另公告

公費流感疫苗從10月2日開打，台中市長盧秀燕考慮到民眾選廠牌打疫苗，宣布台中各流感疫苗接種單位需公開揭示廠牌，讓民眾有知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。