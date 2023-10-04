嘉縣水上公有市場響應環保 這4天自備環保袋送百元禮券

嘉義縣水上鄉公所與經濟部合作舉辦「傳市品牌、減碳好市券」活動，10月每周三早上8至11點不限消費金額，只要符合環保理念的消費方式，就能領到價值100元的「減碳好市券」，攜帶環保袋、環保容器都可以，鼓勵大家一起為環保盡力，讓傳統市集成為環保新據點。

水上鄉長林緗亭表示，10月4、11、18、25日到公有市場消費，只要自備環保袋、環保容器或餐具等，到水上公有市場第18號攤位經工作人員確認，即可兌換百元「減碳好市券」，可在公有市場進行消費折抵，公有市場會在10月每周三早上8至11點發放兌換卷。