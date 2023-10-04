嘉市鐵路高架近50億配合款 要中央兌現承諾全額負擔

嘉義市議會上午舉行鐵路高架化專題討論，市長黃敏惠與多位議員高分貝向中央喊話，要求兌現承諾全額負擔近50億元配合款，黃敏惠批中央全額負擔支票跳票，變成「芭樂票」，讓市民情何以堪！總統參選人只有侯友宜承諾當選兌現全額負擔，她籲請市民要團結，如同去年市長選舉，展現民意，要求中央兌現承諾。

議員張秀華、陳家平、傅大偉要求中央兌現全額負擔承諾，負擔近50億元配合款，全額負擔排擠市政預算建設，議員戴寧問黃敏惠「中央不理會，我們可以做什麼？」黃敏惠說。2003年前總統陳水扁同意中央全額負擔台中、台南、嘉義鐵路高架，只有台南維持地下化，前院長蘇貞昌由市府負擔90多億減為40多億，因市府達舉債上限。

黃敏惠說，對中央不兌現承諾，市民善良、認命，鄰近雲嘉有產業園區，嘉市定位消費生活圈，市府推動十大旗艦計畫，爭取中央建輕軌，全額負擔鐵路高架配合款，影響重大市政推動，民主就要聽民意，目前總統參選人只有侯友宜承諾當選兌現全額負擔。

鐵道局發包施工的6標鐵路高架及新建車站工程，預定2026完工，由於水上鄉列車調度場工程未發包，工程進度54.97%，較預訂60.68%落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13億元，市府負擔增加9億多元，總負擔額48.2億元，市府已支付16億多元，明年又要付7億元。

交通處長許啟明、都發處長許懷群，分別就施工進度，後火車站都更、嘉北車站都計報告。由於鐵路高架要拆3座陸橋，議員王浩、張秀華要求超前部署，做好陸橋下公部門、民間社團、市場安置；議員孫貫志要求將後火車站都更改用區段徵收；議員黃思婷要求都更規畫說清楚讓居民了解；議員黃敏修詢問垂楊大橋是否拆除？黃敏惠說，垂楊大橋下有公園、中排，不會拆除。許啟明、許懷群說，會妥適規畫橋下空間，安置公部門、民間社團。