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慎防颱風小犬變「狂犬」台南沙包、防水擋板供索取

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
上月7日晚間強降雨，造成永康區崑山里太子廟中排堤防潰堤，市府水利局針對此處裝設鋼板樁完畢，並堆疊多組太空包，經過顧問風險評估後，確保無虞。記者李文德／攝影
上月7日晚間強降雨，造成永康區崑山里太子廟中排堤防潰堤，市府水利局針對此處裝設鋼板樁完畢，並堆疊多組太空包，經過顧問風險評估後，確保無虞。記者李文德／攝影

颱風「小犬」今早8點暴風圈已觸陸，預計明日清晨會登陸台東到恆春半島一帶陸地，其中氣象署將台南等列為警戒區，強調應嚴加戒備。台南仁德區備好8000個沙包供居民領取，南區有備有1500個沙包，分散在區內3處讓居民就近領取。

仁德區公所昨提供8000個沙包，讓民眾前往領取。區長黃素美表示，除了備好沙包外，公所管轄的3處抽水站皆運作正常，更備有50組沉水式、移動式抽水機就定位。更有二行里等已在里內針對低漥地帶設好防水檔板。黃素美還說，目前區內需要多注意的是德糖路及民安路交叉口，由於民宅高度比路面高，所以道路在急降雨後可能會宣洩不及，目前也已預布防水檔板。

南區區長蕭琇華表示，因應後續風雨情形，隨時出動搶修工作。區公所內，喜樹、灣里活動中心3處，各備500個沙包，讓民眾索取。公所提供50片防水檔板，讓有需要的民眾領取使用。區內各大抽水站，27部沉水式、移動式抽水機已就定位。市府水利局更在區內設置14次淹水感測站，隨時監控是否淹水。

至於上月7日晚間強降雨，造成永康區崑山里太子廟中排堤防潰堤，是否會影響防洪？市府水利局長邱忠川表示，該處目前已撞設好鋼板樁，並堆疊多組太空包，經過顧問風險評估後，確保無虞。

上月7日晚間強降雨，造成永康區崑山里太子廟中排堤防潰堤，市府水利局針對此處裝設鋼板樁完畢，並堆疊多組太空包，經過顧問風險評估後，確保無虞。記者李文德／攝影
上月7日晚間強降雨，造成永康區崑山里太子廟中排堤防潰堤，市府水利局針對此處裝設鋼板樁完畢，並堆疊多組太空包，經過顧問風險評估後，確保無虞。記者李文德／攝影
仁德公所昨起提供8000個沙包，讓民眾前往領取，公所管轄3處抽水站皆運作正常，更備有50組沉水式、移動式抽水機就定位。更有二行里等已在里內針對低漥地帶設好防水檔板。記者李文德／攝影
仁德公所昨起提供8000個沙包，讓民眾前往領取，公所管轄3處抽水站皆運作正常，更備有50組沉水式、移動式抽水機就定位。更有二行里等已在里內針對低漥地帶設好防水檔板。記者李文德／攝影
仁德公所昨起提供8000個沙包，讓民眾前往領取，公所管轄3處抽水站皆運作正常，更備有50組沉水式、移動式抽水機就定位。更有二行里等已在里內針對低漥地帶設好防水檔板。記者李文德／攝影
仁德公所昨起提供8000個沙包，讓民眾前往領取，公所管轄3處抽水站皆運作正常，更備有50組沉水式、移動式抽水機就定位。更有二行里等已在里內針對低漥地帶設好防水檔板。記者李文德／攝影

水利局 台南 淹水 小犬颱風

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