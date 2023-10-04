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翁章梁視察防汛整備 再喊話中央盼加速赤蘭溪疏濬

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁（左二）今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形，六腳鄉長黃鉦凱（右三）、議員姜梅紅（右二）都到場關心。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形，六腳鄉長黃鉦凱（右三）、議員姜梅紅（右二）都到場關心。記者黃于凡／攝影

中央氣象署發布中颱小犬海上及陸上颱風警報，嘉義縣長翁章梁今到六腳鄉視察抽水站及滯洪池整備情形，強調台82線中和交流道大水奪走2條人命，已由公路局加裝2支監視器，可即時監控路面積淹水，並向行政院提報赤蘭溪疏濬及堤防加高等方案，盼中央盡速核定。

翁章梁視察滯洪池及抽水站整備情形，六腳鄉長黃鉦凱、議員姜梅紅都到場關心。翁章梁指著淹水感知器說，雖有許多措施提升防洪能量，但若強降雨超出排水負荷量，仍有可能淹水，嘉義縣目前已設置244組淹水感知器，能回傳社區淹水高度，即時掌握各地災情。

翁章梁也說，9月10日赤蘭溪溢堤帶走2條人命，已向行政院提出赤蘭溪堤防加高、疏浚等改善方案。目前公路局在台82線下的嘉175線涵洞增設2隻監視器，監測路面淹水情況，並規畫將台82線路面抬高，工程前將由縣府設移動式抽水機應急，必要時將進行人車管制。

翁章梁與公路總局雲嘉南分局、水利署第五河川分署研商改善方案，經過專業評估後，提出赤蘭溪疏濬及堤防保護標準提升至50年、台82線路面抬高、台82線和175線設置淹水感測器、設置滯洪池等，已提交行政院秘書長李孟諺，盼中央跨部會協商，解決長久淹水問題。

水利處長林谷樺說，水門、抽水站及滯洪池定期檢查、保養都已完成，並整備各項防洪措施，包括264座抽水站、546座水門、23座大型滯洪池排空機制、228台移動式抽水機調度。目前已在各鄉鎮預布218部移動式抽水機，另備有1萬5千個沙包及1千個太空包。

嘉義縣長翁章梁（左）今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右三）今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右一）今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右一）今到六腳鄉視察抽水站、滯洪池整備情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今到六腳鄉視察防洪整備情形，指嘉義縣共有244組淹水感知器能即時掌握淹水情形。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（右二）今到六腳鄉視察防洪整備情形，指嘉義縣共有244組淹水感知器能即時掌握淹水情形。記者黃于凡／攝影
中度颱風小犬來襲，嘉義縣整備264座抽水站、546座水門、228台移動式抽水機，並排空23座大型滯洪。記者黃于凡／攝影
中度颱風小犬來襲，嘉義縣整備264座抽水站、546座水門、228台移動式抽水機，並排空23座大型滯洪。記者黃于凡／攝影

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