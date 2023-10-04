阿里山小葉種紅茶獨具花果香 梅山農會大紅新包裝熱銷

阿里山高山茶評鑑最具指標性的嘉義縣梅山農會，推廣以烏龍、金萱茶樹品種製作高山小葉種紅茶的優良茶競賽，邁入第5年，為加強行銷力道，總幹事黃書賢展開田調吸取茶農建議，全面升級特等、冠軍、頭等獎等得獎紅茶禮盒包裝獨特性大獲好評，一斤要價2萬的頭等獎已完售，4萬特等獎也所剩不多。

嘉義縣政府委託梅山鄉農會舉辦嘉義縣2023年小葉種紅茶優良茶競賽，今年邁入第五年辦評鑑，獲獎小葉種紅茶包裝全面升級，將大阿里山茶區的日出、高山、雲海、火車、梅花、紫藤花、青梅」等特色元素融入禮盒設計。

總幹事黃書賢表示，喜氣紅色新包裝出爐，買氣旺，茶農直說，往年都是要問買家要不要來買，今年已變成買家自己找茶農問「還有沒有紅茶可以賣，我想買！」可見阿里山特有的小葉種紅茶茶韻，在台灣及國際市場名氣已站穩一席之地。

小葉種紅茶跟大葉種紅茶區別？梅山茶葉產銷班長郭俊麟表示，小葉種紅茶的收斂性較溫和，甜度也較高，近3年評鑑主審團發現，梅山路線的小葉種紅茶含有花果香，主因加入半發酵茶日光萎跟攪拌技術，來融入傳統紅茶製作的工藝。

郭俊麟說，阿里山小葉種紅茶呈現完美花香、茶湯自然及刺激性低，加上都是種植在海拔1000以上的高山上，所以甘甜度、回甘度相較其他茶區都是較佳的，以上這些特色讓阿里山高山小葉種紅茶在台灣茶區能獨樹一格。

阿里山屬高海拔茶區，茶樹品種以小葉種青心烏龍及金萱為主，採摘春冬兩季茶菁製作阿里山高山茶，盛名遠揚。近年推廣夏秋兩季茶菁製作阿里山特有小葉種紅茶，茶湯滋味清甜舒爽、濃郁醇厚，具高山茶特有的茶韻與喉韻，深獲品茶人喜愛。

梅山農會指出，全新小葉種紅茶包裝將特等、冠軍及頭等獎以腰帶形式，分別「特級金黃、尊爵紫金、山嵐墨綠」三種顏色代表，突顯紅茶禮盒獨特性，新包裝在梅山鄉農會農特產品物流中心上架販售，詳請洽專線05－2625082購買。