台南安平「驚天水柱」供應南科再生水爆管民憂安全

台南運河景觀步道前天下午突然出現驚天水柱，目擊民眾嚇壞了！台南市議員李啟維上午在議會質詢時指水壓很強，才會噴發到比周邊透天厝還高，居民感到很可怕，要求確保管線的安全不能再發生；水利局長邱忠川說 ，是安平利輸送到南科的再生水管線，進行壓力測試時接管沒有接好，已要求廠商確保不能再發生，且嚴格重新檢視所有管線確保安全。

為供應南科高科技用水，行政院投入上百億元，從安平再生水廠克服管線施工的困難，埋設總長度約24公里長的輸水管線，跨越6河段、途經5行政區，從安平再生水廠供應南科高科技產業用水，預計2024年底全量提供每日3.75萬噸再生水。

水利局長邱忠川表示，安平再生水廠送水量從1萬噸到2萬噸，最大供水量是3.75萬噸，廠商在測試水壓過程接頭沒有接好，發生爆管事件，已要求廠商確保不能再發生，對地方有損壞要賠償，並嚴格要求要重新檢視所有的管線確保安全。

2日下午5點多，位在安平運河旁的一處綠地突然冒出洶湧水柱。猛烈的噴水也造成地面出現，一個大約2公尺見方的大洞，泥土也全被衝了出來，滿地積水、泥濘。目擊民眾說，很多群眾在那邊遛狗，又剛好是放學時間，剛好有國中生騎腳踏車經過，看到水噴出來，驚叫說「怎麼有那麼粗的水管。」

水利局說明，2日下午5時37分左右，統包廠商欣達環工股份有限公司進行供水測試時，在台南市安平區慶平路與健康二街北側綠帶發生輸水管線大量冒水情形，原因為再生水進行供水測試時，輸水管線壓力異常導致冒水情形，通知欣達公司關閉水源並派員搶修，水柱持續5到10分鐘，預計本周完成修復。

水利局說，目前這條再生水管線，每天送約3萬噸的再生水量，所幸還有備用管，還不至於影響南科運作。至於事發當時，水利局也從遠端的監測系統，發現壓力異常的狀況，馬上關閉輸送，不過突如其來強大的水柱，也幸好沒臨近住宅旁，還好沒有人因此受傷

市議員李啟維表示，安平位在市區中心機關密集，竟會發生這種爆管事件，引起居民恐慌，且供水給南科，為何從安平接管，經過的路線這麼長，要求水利局一定要確保沿線的安全。

水利局指出，為確保台南整體發展及產業用水供應穩定，目前推動永康、仁德及安平再生水計畫，今年起每日預估可提供4.55萬噸，明年則將提升至每日6.3萬噸，2026年可望進一步提供至每日9.0萬噸，將有效舒緩南科先進製程用水問題。